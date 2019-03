VDL Cosmetics amène la beauté de la Corée à l'Amérique du Nord





Les accros de la beauté - Obtenez la peau à effet perlé

MONTRÉAL, le 21 mars 2019 /CNW Telbec/ - La marque coréenne VDL Cosmetics, qui fait partie du groupe LG Household & Health Care tout comme Fruits & Passions, belief et The Face Shop, étend ses opérations pour s'établir comme une force dans le marché canadien des cosmétiques avec l'ouverture de leur premier magasin à Toronto.

Depuis 2012, VDL combine l'expérience des artistes maquilleurs de renommée internationale à une technologie non-comparable pour offrir des produits de beauté coréens à l'industrie de la beauté. Au Canada, l'artiste maquilleur pour célébrités Martin Younan travaille de pair avec la marque pour assurer que les produits VDL aident les consommateurs à créer des looks avant-gardistes et jamais vu. « Je visite la Corée depuis des années et avoir VDL en Amérique du Nord est très excitant. Cette marque offre réellement des ingrédients de haute qualité, des produits innovateurs et une performance jamais vue dans l'industrie de la beauté, » dit Younan. Avec des produits chouchous comme leurs rouges à lèvres en forme de carré et leurs illuminateurs pour une peau radieuse (la base Lumilayeur et la base Lumilayer Fresh), VDL repousse les standards et vise à changer le visage de l'industrie de la beauté.

Base Lumilayer - Cet incontournable pour tous les adeptes d'une peau radieuse et éclatante est un mélange de pigments multicolores et de la solution signature de VDL à perle violette. Cette base lumineuse offre de la dimension, un éclat et une peau à effet perlé - ce qui amplifiera n'importe quel look.

Les Lip Cube Expert - Ce rouge à lèvres a été conçu pour une application précise et parfaite qui suit la courbe de vos lèvres. Cette formule contrôle l'excès d'huile et améliore l'adhérence du pigment - qui durera jusqu'à 12 heures! C'est le tout premier rouge à lèvres carré lancé en Corée.

Expert Metal Cushion - Ce produit vedette inclut une plaque de métal hygiénique qui aide à prévenir l'accumulation de bactéries et la sécheresse prématurée du produit. La plaque agit comme surface pour mélanger, ce qui permet de combiner la base avec le fond de teint comme un pro.

Depuis les cinq dernières années, VDL Cosmetics est un partenaire officiel de Pantonetm, créant des collections vibrantes et innovatrices inspirées par la Couleur de l'Année de Pantonetm. La collection à édition limitée Living Coral est composée de rouges à lèvres mats à effet de velours, une palette de 12 fards à paupières ainsi qu'un ensemble de pinceaux à maquillage - parmi d'autres produits excitants. Pour célébrer ce lancement, la marque ouvre une boutique éphémère au CF Centre Eaton de Toronto - offrant des activités et des prix spéciaux, du 8 au 14 avril 2019. La collection sera lancée le 1er avril et est disponible en prélancement au magasin éphémère. Certains items de la collection sont maintenant disponible au ca.naturecollection.com.

À propos de VDL Cosmetics:

VDL, qui veut dire Vivid Dreams come to Life, est une marque de cosmétique globale originaire de Séoul en Corée du Sud. La multinationale coréenne de produits quotidiens, LG Household & Health Care Corp a fondé la marque VDL en 2012. Ayant étendu leurs opérations avec succès en Chine, Singapore, Hong Kong et Arabie Saoudite, VDL se lance en Amérique de Nord pour la première fois. La mission de VDL est de créer des produits vibrants et vivides, et de combler un manque dans l'industrie de la beauté pour tous les amoureux de la beauté.

