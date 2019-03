La plate-forme Datameer Enterprise est désormais offerte dans AWS Marketplace; les sociétés peuvent facilement exploiter des volumes de données brutes en quelques heures, permettant pratiquement à quiconque de dégager de précieux renseignements





Datameer offre davantage de valeur aux experts en mégadonnées qui utilisent Amazon SageMaker, simplifiant la constitution et l'apport d'ensembles de données bien définis lors de la création de modèles d'apprentissage-machine

SAN FRANCISCO et BERLIN, 20 mars 2019 /CNW/ - Datameer , un chef de file dans les cycles de vie d'analyse agile, annonce aujourd'hui que l'édition entreprise de la plate-forme Datameer (Datameer Enterprise), qui est propulsée par Amazon EMR (Amazon Elastic MapReduce) d'AWS (Amazon Web Services), est maintenant offerte dans AWS Marketplace. La clientèle d'AWS peut désormais acheter facilement et déployer rapidement Datameer Enterprise directement depuis AWS Marketplace. La plate-forme complète de Datameer a été conçue pour satisfaire les besoins de l'entreprise, l'aidant à faire éclater les vases clos et à découvrir de nouvelles idées grâce à un cycle de vie d'analyse plus agile. Sans devoir recourir au codage, les clients peuvent exécuter des millions de tâches et des milliers de carnets de travail uniques couvrant des centaines de téraoctets de données. La plate-forme aide les équipes à transformer les données de diverses sources se trouvant sur place et dans le nuage informatique en ensembles de données prêts à être analysés dans AWS, fournissant ainsi en quelques heures des constatations qui viennent changer la donne, alors que le délai habituel se compte en jours ou en semaines.

« Les grandes entreprises ont habituellement des ensembles de données complexes et des besoins d'analyse qui évoluent sans cesse, ce qui allonge parfois les cycles d'implantation », soutient Marta Whiteaker, chef d'AWS Marketplace, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amazon Web Services, Inc. « La présence de Datameer Enterprise dans AWS Marketplace permet à notre clientèle de commencer facilement et rapidement à découvrir des renseignements à partir de données brutes; elle peut alors opérationnaliser les ensembles de données intégrées et transformées en tirant parti de l'agilité et de la souplesse des autres services d'AWS, comme Amazon SageMaker ou Amazon RedShift. »

National Instruments (NI), un fournisseur de systèmes de type plate-forme pour les ingénieurs et les scientifiques, constate déjà des résultats découlant de son utilisation de Datameer Enterprise depuis AWS.

« En travaillant avec Datameer, nous avons pu mettre au point et rapidement itérer une variété de solutions de renseignements qui ont joué un rôle déterminant dans le façonnement et la réalisation de la stratégie de notre entreprise », affirme Laxman Srigiri, directeur, perspectives d'affaires et analyse, National Instruments Corporation. « Les outils libre-service de la plate-forme ont accru notre productivité et nous ont aidés à raccourcir les cycles d'analyse dans une proportion atteignant jusqu'à 20 pour cent. »

La plate-forme Datameer vient aussi compléter les flux de travaux d'Amazon SageMaker, le service d'apprentissage-machine (AM) entièrement géré d'AWS. Datameer permet facilement aux experts en mégadonnées d'accélérer le cycle de découverte des données appropriées, la modification des données, la validation des ensembles de données aux fins d'essai, et l'amélioration de ces données au sein du modèle d'AM au fil du temps, et ce, indépendamment de l'envergure ou de la complexité de celles-ci.

« Les entreprises traitent de vastes quantités de données sur une base quotidienne et ont besoin de transformer rapidement des données brutes en connaissances approfondies qui leur fourniront un avantage concurrentiel au sein du marché », affirme Claudine Lagerholm, vice-présidente, partenariats stratégiques, Datameer. « Datameer Enterprise permet aux experts en mégadonnées, aux analystes des systèmes de gestion et aux architectes des données d'analyser rapidement des montagnes de données et d'accéder à celles-ci dans l'ensemble de l'entreprise ainsi que de trouver des réponses précieuses pour résoudre des problèmes complexes. Nous voyons de plus en plus de nos clients utiliser Amazon SageMaker lorsqu'ils se servent de l'apprentissage-machine, et la plate-forme Datameer vient compléter ces efforts pour intégrer les meilleures données aux modèles de ce type. »

Datameer Enterprise a aussi ajouté Amazon Redshift et Hive à sa liste comptant plus de 70 connecteurs prédéfinis.

Datameer Enterprise for AWS

Datameer Enterprise for AWS est une plate-forme singulière pour un cycle de vie d'analyse agile qui s'intègre facilement à l'écosystème existant de données pour fournir une vue unifiée des données d'une entreprise. Datameer Enterprise prend en charge de grands volumes de données en utilisant plus de 70 connecteurs et sources de données physiques; la plate-forme transforme, amalgame et enrichit les données sans codage selon une interface s'apparentant à une feuille de calcul disposant de plus de 270 fonctionnalités préinstallées pour préparer les données. Elle analyse les données brutes sur-le-champ dans une interface visuelle pour faciliter les découvertes. Enfin, elle opérationnalise le flux de travaux et permet aux utilisateurs de déployer des ensembles de données dans des entrepôts de données, des systèmes de veille économique et des outils de science des données. Grâce à Datameer Enterprise, les sociétés sont en mesure de mieux gérer les demandes en matière de données en permettant d'exploiter l'ensemble des données brutes et de faire éclater les vases clos en habilitant tous les membres de l'équipe à trouver de nouvelles pistes.

À propos de Datameer

Datameer a été mis sur pied pour aider à intégrer, explorer et déployer les données dans le cadre des initiatives d'analyse les plus stratégiques qui soient. À l'aide d'une plate-forme unique, la clientèle d'entreprise peut faire éclater les vases clos et permettre à toute personne de dégager des constatations approfondies. Le produit phare de la société, Datameer Enterprise, permet de transformer facilement des données brutes en ensembles de données sécurisés pour approfondir la découverte ou alimenter toute démarche d'analyse, qu'il s'agisse d'initiatives de rapports relatifs à la veille économique, d'apprentissage-machine, d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle. On compte parmi ses clients des organisations internationales de premier plan comme Citibank, Banque Royale du Canada, Aetna, Optum, National Instruments, Vivint et bien d'autres. Ayant son siège social à San Francisco, en Californie, Datameer a aussi des bureaux à Berlin, en Allemagne. Pour en savoir davantage, visitez le : www.datameer.com .

