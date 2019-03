Hainan Airlines va lancer un service sans escale Guiyang-Paris le 24 mars





HAIKOU, Chine, 20 mars 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») lancera un service sans escale entre Guiyang, en Chine et Paris le 24 mars. Il s'agit de son quatrième trajet sans escale depuis la Chine continentale vers Paris après Xi'an-Paris, Chongqing-Paris et Shenzhen-Paris.

Le trajet Guiyang-Paris qui a lieu une fois par semaine sera assuré par un Boeing 787 Dreamliner et décollera tous les dimanches. Bénéficiant d'un aménagement de cabine spacieux et confortable, la classe affaires est équipée de sièges entièrement inclinables à 180 degrés. Tous les sièges de l'appareil sont équipés d'un système de divertissement à la demande et les passagers seront choyés avec un menu de spécialités asiatiques et européennes représentatives des quatre saisons. L'utilisation des appareils électroniques portables sera autorisée à bord pendant toute la durée du voyage.

Hainan Airlines a lancé à ce jour 20 itinéraires européens desservant Berlin, Bruxelles, Édimbourg, Londres, Madrid, Manchester, Moscou, Paris, Rome, Vienne et Zurich. Hainan Airlines fournit de nombreux services à valeur ajoutée pour les passagers, parmi ceux-ci, des offres sur des billets, des options pour des sièges haut de gamme, un service de navette en voiture pour les passagers de la classe affaires, les bagages prépayés, des surclassements et d'autres services pour faire en sorte que le vol se passe dans de bonnes conditions et réponde aux divers besoins de nos passagers.

Horaires du vol Guiyang-Paris (les heures indiquées sont les heures locales) :

N° de vol Appareil Horaire Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU731 B787 Chaque dimanche Guiyang 01:30 06:20 Paris HU732 B787 Chaque dimanche Paris 12:30 08:30 +1 Guiyang

