Volvo Cars lance la Care Key, maintenant de série dans tous ses véhicules, pour un partage de véhicule en toute sécurité





RICHMOND HILL, ON, le 20 mars 2019 /CNW/ - Volvo Cars dévoile aujourd'hui sa Care Key permettant à tout acheteur d'un véhicule Volvo de programmer une limite de vitesse, que ce soit pour lui-même, les membres de sa famille ou des amis. La Care Key sera incluse de série dans tous les véhicules Volvo à compter de l'année modèle 2021.

La Care Key permet aux conducteurs d'un véhicule Volvo de limiter la vitesse maximale du véhicule avant de le prêter à des membres de leur famille ou à des conducteurs plus jeunes et inexpérimentés comme les adolescents qui viennent tout juste d'obtenir leur permis de conduire.

Le lancement de la Care Key suit l'annonce faite plus tôt ce mois-ci que Volvo Cars limitera la vitesse maximale de tous ses véhicules à 180 km/h à compter de 2020, afin d'envoyer un message fort concernant les dangers des excès de vitesse.

Selon Håkan Samuelsson, chef de la direction de Volvo Cars, la compagnie veut entamer une discussion à savoir si les constructeurs automobiles ont le droit ou même l'obligation d'installer cette technologie dans leurs véhicules afin de changer le comportement de leurs conducteurs. Maintenant qu'une telle technologie est offerte, cette question devient encore plus importante.

La limitation de la vitesse et la Care Key font toutes deux partie de cette initiative et illustrent comment les constructeurs automobiles peuvent prendre activement la responsabilité de s'efforcer d'atteindre l'objectif de zéro décès sur la route en encourageant de meilleurs comportements de la part des conducteurs.

« Nous croyons qu'un constructeur automobile a la responsabilité de contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, affirme M. Samuelsson. Notre limitation de la vitesse, annoncée récemment, correspond à cette vision et la Care Key en est un autre exemple. De nombreuses personnes veulent être en mesure de prêter leur véhicule à des amis ou à des membres de leur famille, mais ne sont pas certaines de la façon de s'assurer qu'ils sont en sécurité sur la route. La Care Key fournit une bonne solution et une tranquillité d'esprit accrue. »

Au-delà des avantages potentiels en matière de sécurité, des caractéristiques telles une limitation de la vitesse et la Care Key sont aussi susceptibles d'offrir aux conducteurs de Volvo un avantage financier. Volvo Cars invite les compagnies d'assurance de plusieurs marchés à participer à la discussion et à offrir des couvertures d'assurance spéciales qui seraient favorables à la communauté de conducteurs Volvo qui feraient appel à ces caractéristiques de sécurité.

Les contrats spécifiques et les conditions associées dépendront des marchés locaux, mais Volvo Cars prévoit annoncer très bientôt les premières de plusieurs ententes avec des firmes nationales d'assurance.

« Si nous pouvons encourager et davantage soutenir un meilleur comportement à l'aide de technologies qui aident les conducteurs à éviter les ennuis, cela aurait logiquement un impact positif sur les primes d'assurance, poursuit M. Samuelsson. »

Volvo Car Group en 2018

Pour l'exercice financier 2018, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d'exploitation de 14 185 millions de couronnes suédoises (14 061 millions de couronnes suédoises en 2017). Son revenu pendant ces périodes totalise 252 653 millions de couronnes suédoises (208 646 millions de couronnes suédoises). Pour l'année 2018, les ventes mondiales ont atteint un record de 642 253 (571 577) véhicules, une augmentation de 12,4 % par rapport à 2017. Les résultats soulignent la transformation complète des finances et de l'exploitation de Volvo Cars ces dernières années, la positionnant pour sa prochaine phase de croissance.

À propos de Volvo Car Group

Volvo est en activité depuis 1927. Aujourd'hui, Volvo Cars est l'une des marques de véhicules les plus connues et les plus respectées au monde et a compté des ventes de 642 253 véhicules en 2018 dans quelque 100 pays. Volvo Cars appartient à Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) de Chine depuis 2010. Elle faisait partie du Groupe suédois Volvo jusqu'en 1999, quand l'entreprise a été achetée par la Ford Motor Company des États-Unis. En 2010, Volvo Cars a été acquise par Geely Holding.

En 2018, Volvo Cars comptait, en moyenne, environ 43 000 (39 500) employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars ainsi que les services d'élaboration des produits, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège social de Volvo Cars en Chine est situé à Shanghaï. Les principales usines de production de l'entreprise sont situées à Göteborg (Suède), à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu et à Daqing (Chine), tandis que les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et à Zhangjiakou (Chine) et les pièces de carrosserie, à Olofström (Suède).

