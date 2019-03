L'agence européenne des médicaments émet les certificats pour les sites de fabrication de Trogarzo(MD)





MONTRÉAL, 20 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) est heureuse d'annoncer que les installations de Wuxi Biologics, prévues pour la fabrication du TrogarzoMD destiné au marché européen, ont obtenu les certificats de bonnes pratiques de fabrication (GMP) de l'agence européenne des médicaments (EMA).



Les installations de Wuxi City, Chine et Shanghai, Chine, ont toutes deux obtenus leur certification de l'EMA après des inspections exhaustives tenues en janvier 2019.

« Il s'agit d'une autre étape important en vue du lancement potentiel de TrogarzoMD en Europe. Plus que jamais, nous nous préparons activement à l'approbation dans ce territoire afin de nous assurer que les marchés clés seront réceptifs à ce traitement unique et novateur pour les patients atteint d'un VIH multi-résistant aux traitements », a déclaré Luc Tanguay, président et chef de la direction, Theratechnologies inc.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'approbation de TrogarzoMD par l'EMA et de son lancement subséquent et de l'acceptation de TrogarzoMD par les différentes parties prenantes dans les marchés européens.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, notamment que l'EMA approuvera TrogarzoMD, que nous serons prêts pour lancer avec succès TrogarzoMD si et lorsqu'il sera approuvé et qu'au moment de son approbation, les patients, médecins et payeurs accepteront TrogarzoMD en tant que traitement des patients atteints d'un VIH multi-résistant aux traitements.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques comprennent notamment que de nouvelles études Clinique soient requises par l'EMA en raison d'enjeux d'innocuité ou d'efficacité, lesquelles entraineraient un délai dans l'obtention d'une décision par l'EMA au sujet de TrogarzoMD, que TrogarzoMD ne sera pas approuvé par l'EMA et que, même s'il est approuvé et lancé, le marché n'acceptera pas TrogarzoMD en tant que traitement pour les patients atteints d'un VIH multi-résistant aux traitements.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

