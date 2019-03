Réponse de l'Institut de recherche Terry Fox à l'annonce du budget du gouvernement fédéral





150 MILLIONS DE DOLLARS ALLOUÉS AU RÉSEAU DE CENTRE D'ONCOLOGIE DU MARATHON DE L'ESPOIR

VANCOUVER, le 19 mars 2019 /CNW/ - « Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral ait annoncé aujourd'hui son intention de soutenir la création de centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Dans le cadre de ce nouveau réseau de l'institut de recherche Terry Fox, les centres d'oncologie canadiens et leurs équipes de recherche situées dans les quatre coins du pays partageront les données, harmoniseront leurs ressources et appliqueront de nouvelles technologies, telles que celles liées à la génomique, à l'imagerie avancée et à l'intelligence artificielle, en vue d'offrir aux Canadiens de partout au pays un accès à la médecine de précision. Les patients recevront ainsi le bon traitement au bon moment. » - Dr Victor Ling, Président et Directeur scientifique

« Jusqu'à présent, nous avons été soucieux de protéger l'appellation Marathon de l'espoir. Nous l'avons occasionnellement utilisée de façon sélective en attendant l'occasion de maximiser sa signification et sa valeur. Cette occasion s'est présentée sous la forme du réseau de centres d'oncologie du Marathon de l'espoir et de la médecine de précision. » - M. Darrell Fox, au nom de la famille Fox

« Nous saluons la décision du gouvernement fédéral à investir dans une recherche de premier ordre en oncologie et à collaborer avec l'institut de recherche Terry Fox et avec les principaux centres d'oncologie du Canada en vue de mettre en avant les principes de la médecine de précision. Ce co-investissement visant à appuyer le réseau de centres d'oncologie du Marathon de l'espoir constitue un pas en avant vers la réalisation du rêve de Terry : un monde sans cancer. » - M. William Pristanski, président du conseil d'administration de la Fondation Terry Fox

Document de deux pages sur les centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (en anglais) : https://www.tfri.ca/docs/default-source/backgrounders/mohcc-2-pager.pdf?sfvrsn=2

