Stibo Systems accueille son nouveau directeur d'exploitation Thomas Sønderby





Stibo Systems, unique société de gestion des données maîtres (GDM) qui entend Privilégier vos activités, a annoncé aujourd'hui que le professionnel expérimenté du secteur des logiciels d'entreprise, Thomas Sønderby, avait rejoint la Société au tout premier poste de directeur d'exploitation.

M. Sønderby rejoint la société à l'heure où cette dernière entend s'appuyer sur la dynamique de 2018, l'une de ses années les plus fructueuses, au cours de laquelle la société a délivré une nouvelle vision du futur, suscité un afflux de nouveaux clients, et procédé à de multiples lancements de nouveaux produits ajoutant de la valeur pour sa clientèle. M. Sønderby est chargé de formaliser une infrastructure mondiale unifiée qui s'appuiera sur cette dynamique en facilitant l'exécution optimisée dans la délivrance du nouveau chapitre de solutions et services innovants, qui stimulera la croissance exponentielle de la société, et qui offrira des résultats commerciaux transformatifs pour nos clients, dans les années à venir.

La carrière de M. Sønderby dans le secteur des logiciels d'entreprise s'étend sur trois continents et plus de 15 années au cours desquelles il a occupé divers postes de direction mondiale dans les domaines de la stratégie de commercialisation, des ventes directes et indirectes, ainsi que de la gestion d'écosystème. M. Sønderby apporte à Stibo Systems une expertise approfondie en matière de direction de sociétés de logiciels et de gestion d'écosystèmes commerciaux à l'échelle mondiale, notamment auprès de grandes organisations telles qu'Oracle et SAP.

« Nous sommes ravis de voir Thomas Sønderby rejoindre Stibo Systems et intégrer notre équipe de direction mondiale, à l'heure où nous commençons à mettre en oeuvre notre nouvelle ère de croissance et d'innovation », a déclaré Niels Stenfeldt, PDG de Stibo Systems. « Son expérience dans le domaine des écosystèmes de ventes et d'affaires ainsi que des opérations mondiales s'accorde parfaitement avec nos projets pour la prochaine phase de nos initiatives mondiales ainsi qu'avec nos objectifs d'affaires globaux, qui prévoient de rationaliser notre exécution à moyen terme tout en favorisant la transformation stratégique à plus long terme. »

Sous la responsabilité hiérarchique du PDG, M. Sønderby sera chargé de veiller à ce que les processus et les systèmes de Stibo Systems soient coordonnés et associés au sein des diverses fonctions internes et externes de la société (p. ex., préventes, formation et partenariats), en exploitant les bonnes pratiques à l'échelle mondiale ainsi qu'en fonctionnant en tant qu'une seule et même équipe à travers toutes les régions. Parmi ses responsabilités, M. Sønderby dirigera la fonction des ressources humaines, et s'attachera à garantir l'accent mondial placé sur les efforts de la Stibo Systems Academy, visant la formation des clients, des partenaires et de l'ensemble de l'écosystème de Stibo Systems. Il dirigera également le programme de Partenaire mondial, qui sera prochainement annoncé par la société.

« Le fait de rejoindre l'équipe de direction expérimentée et dynamique d'une société leader du secteur, telle que Stibo Systems, qui est vouée à se positionner en tant que chef de file sur un marché croissant à la fois vivant et dynamique, constitue une opportunité unique à laquelle on ne peut qu'aspirer », a déclaré M. Sønderby. « Le timing, et tout ce qui concerne la société, à savoir nos employés, nos solutions, nos partenaires, et avant tout nos clients, me rendent extrêmement enthousiaste et confiant quant au fait que des événements exceptionnels nous attendent dans l'année à venir. »

Pour en savoir plus sur Stibo Systems et pour rencontrer ses dirigeants clés, retrouvez-nous lors de notre Salon Connect à Copenhague, du 21 au 23 mai 2019, ou à Chicago du 6 au 9 octobre 2019. Pour en savoir plus sur Connect, rendez-vous sur https://www.stibosystems.com/connect. Pour découvrir d'autres événements au cours desquels vous pouvez retrouver Stibo Systems, rendez-vous sur https://www.stibosystems.com/company/live-digital-and-industry-events.

À propos de Stibo Systems

Stibo Systems, société de gestion des données maîtres, est un fournisseur reconnu de solutions de GDM qui se fonde sur une approche unique privilégiant les affaires et axée sur les individus. Nos solutions sont le moteur de sociétés visionnaires à travers le monde, qui ont libéré la valeur stratégique de leurs données maîtres, leur permettant d'améliorer l'expérience des clients, de stimuler l'innovation et la croissance, tout en créant les fondements indispensables à la transformation numérique. Stibo Systems est une filiale privée du groupe Stibo A/S, fondé en 1794, et dont le siège social se situe à Aarhus au Danemark. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stibosystems.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 21:45 et diffusé par :