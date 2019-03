Synaptive Medical nomme Sandra Clarke (CPA, CMA) au poste de directrice financière





Synaptive Medical, un pionnier mondial de la planification chirurgicale automatisée et de la robotique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sandra Clarke (CPA, CMA) au poste de directrice financière.

« Mme Clarke est un atout exceptionnel pour notre équipe », a déclaré Peter Wehrly, PDG de Synaptive. « Avec son bilan éprouvé et son expérience de travail dans des sociétés à des points d'inflexion, Sandra Clarke jouera un rôle clef au sein de Synaptive, à l'heure où nous continuons notre expansion internationale. »

« Je suis ravie de rejoindre Synaptive et de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour pérenniser les efforts de transformation dans les technologies neurochirurgicales », a affirmé Sandra Clarke. « Vu les besoins croissants pour des soins avancés en neurologie, je suis heureuse de travailler pour une société qui s'engage à fournir aux médecins les outils nécessaires à l'obtention de résultats optimaux pour les patients. »

Mme Clarke rejoint Synaptive Medical avec plusieurs décennies d'expérience dans la gestion et les opérations financières, acquise à la tête de diverses PME. Avant d'intégrer Synaptive Medical, Sandra Clarke dirigeait le service financier et opérationnel, y compris tous les aspects de l'assistance aux décisions stratégiques, chez Architech, une société de développement logiciel. Nommée directrice financière en 2015, elle a conduit l'entreprise avec succès tout au long de son expansion internationale et de sa croissance nationale en mettant en place divers contrôles financiers et opérationnels et en améliorant les processus.

Avant de travailler chez Architech, Mme Clarke occupait la fonction de directrice chez SOLV Consulting, où elle a conseillé de nombreuses entreprises, valorisées plusieurs milliards de dollars, sur la gestion financière et les opérations. Elle a ensuite été nommée directrice financière de The Second Cup, une chaîne de café du secteur public. Plus tôt dans sa carrière, elle travailla comme directrice financière de La Presse canadienne, où elle dirigea toutes les décisions stratégiques, ainsi que la restructuration réussie de la société. Une fois diplômée, Mme Clarke occupa divers postes financiers chez Grand & Toy, Manpower et Bell Canada. Elle est diplômée en administration et comptabilité d'entreprise de l'université Lakehead, dans l'Ontario, au Canada, et possède le titre professionnel de CPA.

À propos de Synaptive Medical Inc.

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des logiciels franchissant les obstacles auxquels les hôpitaux sont habituellement confrontés, et améliorant les soins aux patients pendant et après leur opération. Les solutions Modus Vtm et BrightMattertm intégrée de Synaptive ? incluant la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, ainsi qu'une plateforme informatique ? fournissent aux grands cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 18:00 et diffusé par :