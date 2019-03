Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international du film sur l'art





MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 172 000 $ au Festival international du film sur l'art (FIFA), qui se déroulera du 19 au 31 mars 2019, à Montréal.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont fait cette annonce aujourd'hui.

Depuis 37 ans, le FIFA présente des productions cinématographiques spécialisées dans le créneau des films sur l'art et des arts médiatiques. Plus de 150 films en provenance de 40 pays animeront différentes salles de la métropole durant toute la durée du festival, contribuant à la vitalité économique et culturelle de Montréal.

Citations :

« La renommée du FIFA n'est plus à faire. Il offre une merveilleuse occasion à des milliers de spectateurs d'explorer l'art autrement et de poser un regard nouveau sur les diverses pratiques artistiques et les arts médiatiques. Il favorise le réseautage entre les professionnels du milieu et participe au développement de nouveaux marchés. Au nom du gouvernement du Québec, je salue l'équipe du festival pour son apport à l'art et à l'industrie du cinéma. Je tiens aussi à souligner les efforts accomplis pour former et sensibiliser les jeunes à l'art cinématographique et élargir leur culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Le FIFA témoigne du dynamisme de notre métropole et offre aux créateurs, diffuseurs, producteurs et distributeurs des occasions uniques d'échanges et de rencontres. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rendez-vous culturel qui contribue au développement et à la notoriété de l'industrie cinématographique montréalaise et québécoise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

