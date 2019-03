4e colloque québécois sur l'organisation d'événements sportifs et la gestion d'installation sportive





BLAINVILLE, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Conseil de Développement Excellence Sportive Laurentides, sera l'hôte du 4e Colloque québécois sur l'organisation d'événements sportifs et la gestion d'installation sportive, à l'Hôtel et Spa Mont-Gabriel le 1er et 2 mai prochain.

Animé par Monsieur Derek Aucoin, le comité organisateur présidé par Monsieur Christian Fréchette a su rassembler un groupe de conférencières et conférenciers de grande qualité tels que Madame Isabelle Charest, Ministre déléguée à l'éducation et responsable du dossier de la Condition féminine, François Dumontier, Eugène Lapierre, Sylvie Fréchette, Dominique Piché, un Panel sur les Jeux du Québec, Égale Action ainsi que plusieurs autres.

Le colloque repose sur deux thèmes de l'organisation d'événements sportifs majeurs et la gestion d'installations sportives. Cet événement s'adresse aux élus et gestionnaires de municipalités, services de loisirs, des commissions scolaires, des dirigeants/représentants des fédérations sportives, gestionnaires de plateaux sportifs et autres organisations oeuvrant dans le milieu sportif québécois.

Comme le mentionnait avec une grande fierté notre Président du Comité, Monsieur Christian Fréchette lors de la conférence de presse : « Ayant réuni les plus grands organisateurs et des personnalités de l'univers des sports au Québec, cela sera l'occasion idéale pour les participants de venir entendre et d'échanger sur les recettes à succès que nos conférenciers partageront dans toute leur passion. Nous avons bien hâte vous rencontrer les 1er et 2 mai prochain. »

À propos du Conseil de Développement Excellence Sportive Laurentides (CDESL)

Le CDESL est un OSBL dont la mission est d'optimiser de façon concertée l'offre de services et l'encadrement de tous les athlètes identifiés Élite, Relève, Espoir, des entraîneurs et intervenants sportifs des régions des Laurentides et Lanaudière, afin de soutenir leur démarche vers l'excellence.

Veuillez visiter la page: https://colloqueqoesgis.membogo.com/fr/inscription pour l'inscription et https://colloqueqoesgis.membogo.com/fr/programmation pour voir la programmation.

SOURCE Conseil de Développement Excellence Sportive Laurentides (CDESL)

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 13:50 et diffusé par :