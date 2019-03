Nissan annonce des changements à la haute direction au Canada





Steve Milette est nommé président de Nissan Canada Inc.

Joni Paiva est nommé vice-président des ventes et du marketing pour la région Afrique, Moyen-Orient et Inde de Nissan

MISSISSAUGA, Ontario, 19 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nissan a annoncé aujourd'hui une série de nominations à la haute direction en Amérique du Nord dans le but de renforcer les progrès de la société pour atteindre les objectifs énoncés dans son plan commercial à moyen terme, «M.O.V.E. to 2022.»



À compter du 1er mai, Joni Paiva, actuellement président de Nissan Canada Inc., est promu au poste de vice-président régional, Marketing et Ventes, pour la région Afrique, Moyen-Orient et Inde (AMI) de Nissan, basé à Dubaï.

Au cours des trois dernières années, Joni Paiva a conduit l'équipe de Nissan Canada à enregistrer des volumes et des parts de marché records, il a supervisé le lancement de six nouveaux modèles et renforcé le réseau de concessionnaires.

« La croissance de nos affaires au Canada a été particulièrement enrichissante. Je remercie l'ensemble de l'équipe canadienne pour son engagement sans faille et sa créativité qui nous a conduit à trois années consécutives de records de ventes », a déclaré Joni Paiva. « Après avoir vécu au Canada pendant trois ans, j'ai de profondes affinités avec les gens ici et une meilleure compréhension de la complexité du marché. C'est pourquoi je suis très fier de l'équipe canadienne que nous avons développée au cours des dernières années et du fait qu'un Canadien, Steve Milette, me succède. »

Steve Milette est nommé président de Nissan Canada et sera rattaché à José Luis Valls, vice-président principal de Nissan Motor Co., Ltd. et président du conseil de Nissan North America. En tant que président, Steve Milette assumera la responsabilité quotidienne de toutes les opérations de Nissan au Canada, y compris les ventes et le marketing, les finances, le réseau de concessionnaires, la planification des produits et de l'entreprise, le service après-vente, les services juridiques, les ressources humaines et la société de financement captive.

Il occupe actuellement le poste de vice-président, Opérations Commerciales, chez Nissan Canada Inc., poste auquel il a été nommé en juillet 2017. Avant son mandat chez Nissan Canada, Steve dirigeait les divisions des ventes de Hyundai Auto Canada, Bombardier Transportation North America, et General Motors du Canada. Avec cette promotion, Steve Milette est le premier Canadien à occuper le poste de président de Nissan Canada Inc.

« Le talents naturel de leader et le profond engagement de Steve ont été essentiels à la croissance de Nissan Canada. Sans aucun doute, Steve est la personne la mieux placée pour diriger Nissan Canada, il gardera l'équipe sur la bonne voie pour poursuivre le développement des ventes et améliorer l'expérience client », a conclu Joni Paiva.

À compter du 1er avril 2019, Trevor Longley, actuellement directeur des ventes et de l'assurance de la qualité chez Nissan Canada Inc., sera promu au poste de directeur après-vente de Nissan Amérique du Nord Inc. Trevor Longley sera basé à Franklin (Tennessee), et relèvera de son compatriote canadien Mike Soutter, vice-président après-vente, Nissan North America.

Trevor Longley s'est joint à Nissan Canada Inc. en janvier 2016 et a depuis généré une croissance importante dans le secteur des services après-vente, ce qui a permis à l'équipe de recevoir le prix Mondial Après-Vente Nissan 2017, une désignation annuelle attribuée à un marché exceptionnel.

Le successeur de Trevor Longley sera Andrew Harkness, actuellement directeur général de la région centre chez Nissan Canada Inc.

Dans ses nouvelles fonctions, à compter du 1er avril 2019, Andrew Harkness sera responsable des opérations après-vente (pièces, pneus, accessoires et service), la planification des activités, les ventes et le marketing, la logistique des pièces (approvisionnement, tarification et distribution, y compris trois centres de distribution de pièces), assurance de la qualité, garantie et Techline au Canada. Cette promotion pour Andrew Harkness s'ajoute à une liste de postes à responsabilités dans les domaines des ventes, de la gestion marketing et des opérations concessionnaires depuis que Harkness a rejoint NCI en avril 2011.

Nissan North America a également annoncé un certain nombre de changements organisationnels, qui peuvent être trouvés ici .

About Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. Premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 208 concessionnaires Nissan indépendants, dont 81 sont aussi concessionnaires de véhicules commerciaux et 114 sont certifiés pour les véhicules électriques, et 42 détaillants INFINITI.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez www.nissan.ca et www.INFINITI.ca .

About Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile d'envergure mondiale offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2017, l'entreprise a vendu 5,77 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11,9 billions de yens. Le 1er avril 2017, l'entreprise a lancé Nissan M.O.V.E. to 2022, un plan sur six ans qui vise à générer une hausse de 30 % des revenus annualisés, pour les porter à 16,5 billions de yens d'ici la fin de l'exercice 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible cumulatif de 2,5 billions de yens. Dans le cadre du plan, l'entreprise entend consolider sa position de chef de file sur le marché des véhicules électriques, symbolisée par le véhicule entièrement électrique le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : Asie et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999 et a acquis en 2016 une participation de 34 % dans l'entreprise Mitsubishi Motors. Aujourd'hui, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est la plus importante de l'industrie automobile, ses ventes combinées se chiffrant à plus de 10,6 millions d'unités pour l'année civile 2017.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le

nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.





Relations avec les médias :

Didier Marsaud

Directeur principal, Communications d'entreprise

Nissan Canada

Téléphone : 905 629-6400

Courriel : didier.marsaud@nissancanada.com

Jenn McCarthy

Gestionnaire, Communications produits

Nissan Canada

Téléphone : 905-629-6350

Courriel : jennifer.mccarthy@nissancanada.com

Claudianne Godin

Gestionnaire, relations médias et marketing, Région Québec

Nissan Canada

Téléphone : 514-235-8509

Courriel : claudianne.godin@nissancanada.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à



