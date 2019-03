L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - WRLD.U

Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co, Ltd. (YFAI) a annoncé que S&P Global Ratings (Standard and Poor's) et Moody's Investors Service (Moody's) avaient confirmé les notes « BBB- » et « Baa3 », toutes les deux assorties d'une « perspective...

L'organisme norvégien UNIT (The Directorate for ICT and joint services in higher education and research), oeuvrant pour le compte du Ministère de l'éducation et de la recherche, a choisi Web of Science Group comme unique fournisseur de données du...