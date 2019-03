Exercice financier 2018 de Fraport : hausse significative du chiffre d'affaires et des bénéfices





Les conseils proposent une augmentation du dividende à 2 ? et les prévisions demeurent positives

FRANCFORT, Allemagne, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- FRA/tb ? Au cours de l'exercice financier 2018 (clos au 31 décembre), Fraport AG a poursuivi sa croissance, atteignant de nouveaux records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Soutenu par une forte croissance du nombre de passagers à l'aéroport de Francfort, qui abrite le siège du groupe, ainsi que dans ses aéroports à l'échelle internationale, le chiffre d'affaires a grimpé de 18,5 % pour atteindre près de 3,5 milliards ?. Après ajustement pour le chiffre d'affaires constaté en relation avec les dépenses d'investissement pour les projets d'expansion des sociétés du groupe à l'échelle mondiale (conformément à la norme comptable IFRIC 12), le chiffre d'affaires a augmenté de 7,8 % pour totaliser plus de 3,1 milliards ?. Environ deux tiers de cette augmentation peuvent être attribués au portefeuille international de Fraport ? avec les aéroports au Brésil et en Grèce, en particulier, apportant une contribution significative.

Le Dr Stefan Schulte, président du comité exécutif de Fraport AG, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir derrière nous une autre année très réussie, en particulier pour les aéroports du groupe à travers le monde. Cependant, ici à Francfort, 2018 a présenté des défis en raison des contraintes de l'espace aérien européen et de la forte demande de trafic. À moyen et long terme, nous sommes très bien positionnés à la fois à l'aéroport de Francfort et dans nos activités internationales. En outre, nous jetons les bases d'une croissance supplémentaire à long terme en mettant nos projets d'expansion en oeuvre. »

Objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices atteints

Le résultat d'exploitation (BAIIA) du groupe a considérablement augmenté de 12,5 % à hauteur de plus de 1,1 milliard ?. Le résultat (bénéfice net) du groupe a encore plus progressé, de 40 %, pour atteindre 505,7 millions ?. Cela inclut les bénéfices issus de la vente de la participation de Fraport dans l'aéroport de Hanovre, qui a contribué à hauteur de 75,9 millions ?. Cependant, même sans les effets positifs de la transaction de Hanovre, Fraport a déjà atteint ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices. Le flux de trésorerie d'exploitation a légèrement chuté de 2 % pour atteindre 802,3 millions ?. Cela est principalement attribuable aux variations du fonds de roulement liées à la date de clôture. Après ajustement pour tenir compte de ces variations, le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 18,8 % pour totaliser 844,9 millions ?. Conformément aux attentes, le flux de trésorerie disponible a brusquement reculé de 98,3 %, en raison d'une hausse des dépenses d'investissement pour l'aéroport de Francfort et les activités internationales de Fraport, tout en restant positif à hauteur de 6,8 millions ?.

Étant donné ce développement commercial positif, le comité exécutif et le conseil de surveillance proposeront lors de l'Assemblée générale annuelle que le dividende soit augmenté à 2 ? par action pour l'exercice financier 2018 (exercice financier 2017 : 1,50 ? par action).

Le trafic de passagers augmente considérablement à FRA et à l'échelle internationale

Desservant quelque 69,5 millions de passagers, l'aéroport de Francfort (FRA) a atteint un nouveau record en termes de nombre de passagers en 2018, avec une croissance de 7,8 % par rapport à 2017.

Le Dr Schulte, PDG du groupe, a commenté : « Nous sommes ravis que les compagnies aériennes aient considérablement développé leurs offres de vols à l'aéroport de Francfort pour la deuxième année consécutive, améliorant ainsi la connectivité et la prospérité pour les entreprises bien au-delà de la région Francfort-Rhin-Main. Jusqu'à ce que la première porte du nouveau Terminal 3 ouvre à la fin de l'année 2021, nous nous concentrons sur le maintien d'un haut niveau de qualité de service à l'aéroport de Francfort, tout en faisant face aux contraintes affectant l'intégralité de l'industrie de l'aviation. En particulier, l'amélioration de la situation aux postes de contrôle de sécurité sera une priorité importante pour nous. »

En réponse à la forte croissance du nombre de passagers, Fraport a recruté plus de 3 000 nouveaux employés à l'aéroport de Francfort en 2018. Malgré les contraintes subies dans certains points de traitement centraux au sein des terminaux pendant les périodes de pointe, en particulier au niveau des postes de contrôle de sécurité, la satisfaction globale des passagers vis-à-vis de l'aéroport de Francfort s'est élevée à 86 % en 2018, affichant même ainsi une légère amélioration par rapport à l'année dernière (2017 : 85 %). Afin de fournir de l'espace supplémentaire pour les postes de contrôle de sécurité, Fraport est en train d'investir dans une extension du Terminal 1 pour l'installation de sept voies de sécurité complémentaires en été 2019.

Le portefeuille international de Fraport a également affiché une augmentation significative du trafic de passagers au cours de l'année 2018. Au Brésil, les deux aéroports de Porto Alegre et Fortaleza ont enregistré une hausse de 7 % avec 14,9 millions de passagers desservis en 2018, la première année d'exploitation de ces aéroports par Fraport Brasil. Dans les 14 aéroports grecs, le trafic a augmenté de près de 9 % pour 29,9 millions de passagers. En Turquie, l'aéroport d'Antalya a lui aussi enregistré une croissance considérable de 22,5 % avec 32,3 millions de voyageurs, un nouveau record historique de son nombre de passagers.

Prévisions : la croissance devrait se poursuivre

Fraport prévoit une croissance soutenue dans la totalité des aéroports du groupe au cours de l'exercice financier 2019. À l'aéroport de Francfort, le volume de passagers devrait augmenter d'environ 2 à 3 %.

Fraport s'attend à ce que son chiffre d'affaires progresse légèrement à hauteur d'environ 3,2 milliards ? (ajusté conformément à la norme IFRIC 12). Le BAIIA du groupe devrait atteindre une fourchette comprise entre environ 1 160 et 1 195 millions ?, malgré les recettes non-récurrentes issues de la vente de la participation de Fraport dans l'aéroport de Hanovre. L'application de la norme comptable IFRS 16, qui change les règles comptables pour les baux, aura non seulement un impact positif sur le BAIIA du groupe, mais elle entraînera également une augmentation importante de l'amortissement au cours de l'exercice financier 2019. Par conséquent, Fraport estime que le BAII du groupe sera compris entre environ 685 et 725 millions ?. La société prévoit également d'afficher un résultat (bénéfice net) du groupe compris entre environ 420 et 460 millions ?. Le dividende par action devrait rester stable au niveau supérieur de 2 ? pour l'exercice financier 2019.

Aperçu des quatre segments d'activités de Fraport

Le chiffre d'affaires du segment Aviation a augmenté de 5,5 % pour atteindre un peu plus de 1 milliard ?. Cela est dû en partie à une hausse des recettes liées aux charges aéroportuaires, résultant de l'augmentation du trafic de passagers à l'aéroport de Francfort. Totalisant 277,8 millions ?, le BAIIA du segment a progressé de 11,3 % en glissement annuel, tandis que son BAII a augmenté de 6,5 % pour atteindre 138,2 millions ?.

Le chiffre d'affaires du segment Vente au détail et immobilier a reculé de 2,8 % en glissement annuel pour atteindre 507,2 millions ?. La principale raison de ce déclin est la baisse significative du produit issu de la vente de terrains (1,9 million ? au cours de l'exercice financier 2018 par rapport à 22,9 millions ? pour la même période en 2017). En revanche, les revenus générés par les parcs de stationnement (+ 8,3 millions ?) et les activités de vente au détail (+ 0,8 million ?) ont augmenté. Le chiffre d'affaires net des ventes au détail par passager a chuté de 7,4 % en glissement annuel en atteignant 3,12 ?. Le BAIIA du segment a augmenté de 3,4 % pour totaliser 390,2 millions ?, tandis que son BAII a grimpé de 2,8 % pour atteindre 302 millions ?.

Le chiffre d'affaires du segment Services au sol a augmenté de 5 % en glissement annuel pour totaliser 673,8 millions ?. La forte croissance du trafic de passagers a entraîné, en particulier, une hausse du chiffre d'affaires des services au sol et une augmentation des charges d'infrastructure. D'un autre côté, la croissance du nombre de passagers a également découlé sur une hausse des charges de personnel au sein des filiales FraGround et FraCareS. En conséquence, le BAIIA du segment a diminué de 7 millions ? pour atteindre 44,4 millions ?. Le BAII du segment a chuté considérablement de 94 %, mais est resté positif à hauteur de 0,7 million ?.

S'élevant à près de 1,3 milliard ?, le chiffre d'affaires du segment Activités et services internationaux a fortement progressé de 58 % par rapport à l'exercice précédent. Après ajustement pour le chiffre d'affaires de 359,5 millions ? constaté en relation avec la norme IFRIC 12, le chiffre d'affaires du segment a augmenté de 20,1 % pour totaliser 931,4 millions ?. Cette croissance du chiffre d'affaires a reçu d'importantes contributions de la part des filiales du groupe à Fortaleza et Porto Alegre (+ 90,9 millions ?), ainsi que de Fraport Greece (+ 53,2 millions ?). Le BAIIA du segment a fortement augmenté de 28,3 % pour atteindre 416,6 millions ?, tandis que son BAII a bondi de 40,7 % en totalisant 289,6 millions ?.

