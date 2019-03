Air Canada met à jour son horaire à la suite de l'immobilisation au sol des appareils 737 MAX de Boeing





L'horaire révisé permet aux clients de faire des réservations et de voyager en toute certitude

MONTRÉAL, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a indiqué aujourd'hui qu'elle a rajusté son horaire jusqu'au 30 avril pour couvrir 98 % de ses vols prévus à la suite de la fermeture par Transports Canada de l'espace aérien canadien aux appareils 737 MAX de Boeing. Conformément à l'avis de sécurité, Air Canada maintient au sol ses 24 appareils 737 MAX. De plus, l'avionneur Boeing a informé la Société que les livraisons de 737 MAX sont actuellement suspendues. Air Canada devait recevoir six nouveaux appareils en mars et en avril.

À l'heure actuelle, Air Canada met à jour son horaire de mai pour optimiser son parc aérien et réacheminer ses clients. Puisque la date de reprise de l'exploitation des 737 MAX n'est pas connue, aux fins de planification et pour apporter à nos clients une certitude quant aux réservations et aux déplacements, Air Canada entend retirer ce type d'appareil de son horaire au moins jusqu'au 1er juillet 2019.

« Les 737 MAX de Boeing représentaient 6 % du nombre total de nos vols, mais le retrait de ce type d'appareil de notre parc aérien entraîne un effet en cascade qui a des répercussions sur l'horaire et, du même coup, sur certains clients. Nous travaillons d'arrache-pied à réduire ces effets au minimum », a confirmé Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada.

« Pour permettre à nos clients de faire des réservations et de voyager en toute certitude, nous révisons notre horaire jusqu'en juillet et avons pris plusieurs mesures pour maintenir pratiquement toute notre capacité prévue à l'échelle de notre réseau mondial.

« Les clients qui ont des plans de voyage d'ici juillet peuvent être assurés que nous les tiendrons informés à chaque étape de la révision de notre horaire. Nous disposons d'un vaste réseau international et de nombreuses sociétés aériennes partenaires pour fournir des solutions; c'est pourquoi notre priorité absolue demeure de servir nos clients et de réduire au minimum toute perturbation. Nous demeurons déterminés à offrir à nos clients le même service de transport sécuritaire et fiable qu'ils attendent d'Air Canada. Les clients peuvent continuer de faire des réservations et de voyager avec Air Canada en toute confiance », a assuré Mme Guillemette.

Voici quelques mesures prises par Air Canada :

Mesures d'atténuation

Pour atténuer les répercussions, Air Canada a affecté d'autres types d'appareils à des liaisons qui étaient exploitées au moyen de 737 MAX, notamment en assurant certaines liaisons à l'aide d'appareils de taille similaire ou supérieure. Pour faciliter ces substitutions, le transporteur a prolongé la location d'appareils qu'il comptait retirer de son parc aérien.

En outre, Air Canada accélère l'intégration dans son parc aérien d'A321 d'Airbus récemment acquis auprès de WOW Air et elle a fait appel à d'autres transporteurs pour procurer une capacité accrue dans l'immédiat. Par exemple, Air Transat a été temporairement mise à contribution pour exploiter une liaison quotidienne Vancouver-Montréal du 20 au 31 mars. De plus, Air Canada a loué un appareil d'Air Transat du 1er au 30 avril afin d'exploiter la liaison Montréal-Cancún.

Modifications d'horaire

Jusqu'à présent, la Société a mis en oeuvre un certain nombre de changements d'itinéraire, soit en modifiant les heures d'exploitation, soit en affectant de plus gros appareils selon des fréquences réduites à des liaisons exploitées plus fréquemment par de plus petits appareils. Dans certains cas, elle a déployé des appareils d'Air Canada Rouge pour desservir des liaisons de l'exploitation principale. De plus, la Société met actuellement la dernière main à un nouvel itinéraire pour le vol de retour de son service Toronto-Delhi, qui continue d'être touché par la fermeture de l'espace aérien pakistanais. Ce vol restera sans escale entre Toronto et Delhi, mais s'arrêtera maintenant à Vancouver plutôt qu'à Copenhague au retour.

Suspensions de liaisons

Dans quelques cas, Air Canada a temporairement suspendu, jusqu'à nouvel ordre, le service sur certains itinéraires desservis par 737 MAX puisqu'aucun autre appareil n'est actuellement disponible. Parmi ces vols, notons ceux pour Londres Heathrow au départ d'Halifax et de St. John's, pour lesquels les passagers seront réacheminés via les plaques tournantes de Toronto et de Montréal. Air Canada demeure déterminée à assurer ces liaisons et reprendra le service dès que possible. Les vols saisonniers Vancouver-Kona, Vancouver-Lihue et Calgary-Palm Springs sont également suspendus, et les passagers de ces vols se verront proposer d'autres itinéraires.

Renseignements pour les clients

Alors que nous apportons les derniers changements à notre horaire, les clients dont l'heure ou le numéro de vol a changé peuvent s'attendre à recevoir une mise à jour de leur itinéraire par courrier électronique. Cette information se trouve aussi sous Mes réservations dans l'application Air Canada ou sur le site Web d'Air Canada. Il est conseillé aux clients, qu'ils aient fait ou non leur réservation auprès d'Air Canada, de s'assurer que celle-ci contient leurs coordonnées pour faciliter la communication de toute modification de vol.

Air Canada a mis en place une politique souple sur les modifications de réservations qui permet aux clients touchés de faire annuler les frais complètement et d'obtenir un remboursement. Les clients qui devaient initialement voyager à bord d'un 737 MAX peuvent appeler Air Canada au 1 833 354-5963 pour obtenir de plus amples renseignements dans les 72 heures précédant leur vol prévu. Les clients qui ont réservé un vol auprès d'un agent de voyages devraient communiquer avec lui pour obtenir une aide immédiate.

De plus, les clients sont invités à vérifier l'état de leur vol au moyen de la fonction prévue à cet effet de l'application Air Canada ou à aircanada.com avant de se rendre à l'aéroport.

Des renseignements supplémentaires, notamment sur les modifications précises apportées à l'exploitation du 737 MAX en avril, se trouvent à la page spéciale relative à la mise à jour sur les vols exploités par 737 MAX de Boeing du site aircanada.com, qui sera actualisée au besoin.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services aux passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 08:37 et diffusé par :