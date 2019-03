F45 Training obtient un placement en actions de croissance de Mark Wahlberg Investment Group





Ce placement stratégique permettra à F45 Training de poursuivre sa croissance sans précédent dans le secteur mondial du fitness

LOS ANGELES, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- F45 Training, la franchise de fitness à la plus rapide expansion au monde, a annoncé aujourd'hui qu'un groupe de placement dirigé par Mark Wahlberg et FOD Capital est devenu un investisseur stratégique via une participation minoritaire dans la société.

La société d'origine australienne a entrepris une procédure marketing exhaustive afin d'identifier l'investisseur le plus à même de générer de la croissance, avant de conclure que Mark Wahlberg Investment Group était le meilleur partenaire pour accélérer les plans de croissance mondiale ambitieux de F45 Training. Ce partenariat et placement permettra de poursuivre l'expansion à grande échelle de F45 Training à travers la planète et d'accroître la notoriété de la marque, en particulier sur le marché américain, qui bénéficie d'une croissance élevée.

L'équipe de direction de F45 Training, notamment composée de son fondateur et PDG Rob Deutsch et de son associé Adam Gilchrist, continuera de diriger la société au cours de la prochaine phase de sa croissance mondiale. Ce nouveau partenariat permettra à F45 d'améliorer ses systèmes et processus au profit de ses membres et franchisés tout en continuant de fournir son entraînement fonctionnel éprouvé aux millions de passionnés de F45 sur toute la planète.

« Cela représente une transaction monumentale pour F45 Training. Lorsque nous avons lancé la société, nous étions convaincus d'avoir quelque chose de spécial, et avions l'ambition de créer un mouvement mondial consacré à la condition physique », explique Rob Deutsch, PDG. « L'immense intérêt que nous avons suscité via cette procédure a prouvé la force de la plateforme F45 et nous nous réjouissons de débuter ce partenariat avec Mark Wahlberg et son équipe d'investisseurs. La véritable passion de M. Wahlberg pour la condition physique, son sens des affaires éprouvé et notre vision commune pour F45 Training en font un partenaire idéal pour notre entreprise, et nous sommes fiers de l'accueillir dans la famille F45. »

Ce qui était au départ un unique studio australien s'est transformé pour devenir la franchise de fitness à la plus rapide expansion au monde. Depuis sa création, F45 Training révolutionne le secteur du fitness avec ses systèmes technologiques et ses entraînements innovants. Cet accent constant sur l'innovation, l'évolutivité et le développement d'un excellent produit a permis à la société de croître pour compter aujourd'hui plus de 1 500 studios à travers 40 pays, devenant un phénomène consacré à la condition physique comme nul autre.

Le concept d'entraînement fonctionnel de 45 minutes, basé sur des stations et intégrant un suivi de la fréquence cardiaque, a aidé des dizaines de milliers de personnes à atteindre leurs objectifs de condition physique et à intégrer une communauté mondiale axée sur la forme physique. Des réseaux communautaires faisant la promotion de la forme physique, d'une bonne santé et du développement personnel se constituent dans les studios F45 à travers le monde et font la force de F45 Training à titre de marque internationale.

« Mes investisseurs et moi-même nous réjouissons de travailler avec F45 Training. Les fondateurs de F45 Training ont accompli un travail remarquable pour la faire passer au rang de marque mondiale, et avec ce partenariat, nous espérons continuer à révolutionner le secteur de la condition physique », a déclaré M. Wahlberg.« La force de F45, c'est que les personnes de toutes conditions physiques trouveront la motivation et le soutien qu'il leur faut dans un studio F45. Nous sommes impatients d'inspirer des gens de toute la planète afin de les aider à atteindre leurs objectifs de santé et de forme physique en leur présentant F45. »

F45 Training se réjouit de travailler avec M. Wahlberg et son équipe pour entrer dans une nouvelle ère palpitante de croissance et d'innovation.

Deutsche Bank Securities Inc. a été le conseiller financier exclusif de F45 Training. Baker McKenzie a été le conseiller juridique de F45 Training. Dickinson Wright a été le conseiller juridique du groupe de placement.

À propos de F45 Training

Créé en 2012, F45 Training (https://f45training.co.uk/) est un entraînement physique en équipe comme nul autre. Celui-ci fait fusionner trois styles distincts d'entraînement de fitness, tous à la pointe du secteur, à savoir des exercices par intervalles haute intensité (HIIT), les exercices en circuit et l'entraînement fonctionnel, en une seule expérience d'entraînement de groupe complète et attrayante pour ses membres. Cette fusion a conduit au développement de 36 expériences d'entraînement différentes de 45 minutes, des entraînements additionnels étant en cours de développement par le F45 Athletics Department.

Les entraînements quotidiens de F45 Training font varier le nombre de stations d'exercice, le ratio temps de travail/temps de repos et le nombre de répétitions à travers un circuit d'exercices quotidien. Sa clientèle bénéficie ainsi d'entraînements stimulants qui changent constamment. Cette combinaison d'exercices par intervalles, de cardio et de renforcement musculaire a fait ses preuves comme étant la méthode d'entraînement la plus efficace pour brûler les graisses et construire la masse musculaire maigre.

La société a récemment figuré dans les classements Franchise 500 et Fastest-Growing Franchises of 2019 (franchises à la plus rapide expansion en 2019) du magazine Entrepreneur. Consultez le site https://www.f45invest.com pour connaître les opportunités de franchise.

