/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de l'UMQ réagira au budget fédéral 2019/

MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, sera disponible pour accorder des entrevues afin de réagir au budget fédéral.

Le président de l'Union commentera plus spécifiquement les mesures en lien avec les priorités des gouvernements de proximité du Québec :

Financement du transport collectif;

Accès aux infrastructures numériques;

Réinvestissement dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire;

Soutien en matière d'adaptation aux changements climatiques.

Les demandes d'entrevue peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au (438) 827-4560 ou par courriel à plemieux@umq.qc.ca.

Quoi : Possibilités d'entrevues du président de l'UMQ - Budget fédéral 2019



Date : Le mardi 19 mars 2019



Heure : Après le dépôt du budget, vers 16 h

