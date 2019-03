Velodyne présente sa solution Lidar pour la collecte de données de perception enrichies, sur la plateforme NVIDIA DRIVE





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui que ses solutions lidar à vue panoramique, destinées à la collecte de données de perception enrichies pour les tests et la validation sont disponibles sur la plateforme de conduite autonome NVIDIA DRIVEtm ; ces solutions fournissent une perception complète à 360 degrés en temps réel, permettant des capacités de localisation et de planification de trajectoire, extrêmement précises.

Les fonctionnalités des détecteurs Velodyne sont également disponibles sur NVIDIA DRIVE Constellationtm, une plateforme de simulation ouverte et évolutive permettant des tests avec matériel incorporé (« hardware-in-the-loop » en anglais), à grande échelle et au bit près, des VA. Le logiciel DRIVE Simtm de la solution simule lidar et d'autres détecteurs, recréant les entrants d'une voiture à conduite autonome, avec une grande fidélité dans le monde virtuel.

« Velodyne et NVIDIA sont à l'avant-garde dans l'offre de détection à haute résolution et du calcul haute performance, nécessaires pour la conduite autonome », a déclaré Mike Jellen, président et directeur commercial de Velodyne Lidar. « En tant que partenaire d'écosystème NVIDIA DRIVE, nos détecteurs lidar intelligents sont fondamentaux pour promouvoir les systèmes d'autonomie, de sécurité et d'aide à la conduite des véhicules, chez les plus grands constructeurs internationaux. »

Velodyne fournit le portefeuille le plus large de solutions lidar, de l'industrie, couvrant la gamme complète de produits, requise pour l'aide à la conduite et l'autonomie avancées, par les constructeurs d'automobiles, les constructeurs de camions, les constructeurs de véhicules de livraison et les fournisseurs de Niveau 1. Éprouvés en exploitant les connaissances acquises au cours des millions de kilomètres parcourus sur route, les détecteurs Velodyne permettent de déterminer la manière la plus sûre de conduire et de diriger un véhicule autonome. L'ajout de détecteurs Velodyne optimise les fonctionnalités des systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) de Niveau 2+ telles que le freinage automatique d'urgence (Automatic Emergency Braking, AEB), la régulation adaptative de la vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC), et l'assistance au maintien de la trajectoire (Lane Keep Assist, LKA).

« Les détecteurs lidar de Velodyne livrent les renseignements qui valident les systèmes de conduite automatisés et la sécurité routière, en détectant un plus grand nombre d'objets et en offrant aux véhicules des vues plus détaillées des environnements qui les entourent », a déclaré Glenn Schuster, directeur principal du développement des écosystèmes détecteurs chez NVIDIA.

Velodyne Lidar expose au Salon de la technologie GPU (GTC) de NVIDIA à San Jose, en Californie, du 19 au 21 mars. Le GTC est un Salon mondial proposant une formation, des renseignements et un accès direct à des experts sur les thèmes les plus brûlants dans l'informatique aujourd'hui. Des experts Velodyne seront présents au Salon pour discuter des solutions lidar et expliquer comment elles soutiennent les plateformes de NVIDIA.

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, et le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'assistance à la conduite.

