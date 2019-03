Déclaration par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et la ministre des Affaires étrangères au sujet de l'aide du Canada pour les victimes du vol 302 d'Ethiopian Airlines





OTTAWA, le 18 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, ont émis la déclaration suivante pour annoncer l'aide du Canada aux efforts d'identification des victimes à la suite du tragique accident d'avion en ce qui concerne un vol d'Ethiopian Airlines.

« Au nom du gouvernement du Canada, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont péri dans cet accident tragique. Nos pensées continuent d'accompagner les familles, les amis et les collectivités canadiennes touchés par cet accident affreux.

La situation au sol est instable et peut continuer à évoluer rapidement. Le Canada restera prêt à assister les efforts de rétablissement en cours.

À cette fin, le gouvernement du Canada, grâce aux Centre des opérations du gouvernement et Affaires mondiales Canada, est en contact continu avec les représentants internationaux et locaux afin de coordonner la contribution du Canada à ces efforts, suite à la demande d'aide d'Interpol. À l'heure actuelle, la Gendarmerie royale canadienne (GRC) a fourni une équipe de trois employés spécialisés pour aider dans l'identification des victimes de la catastrophe.

De plus, quatre représentants canadiens supplémentaires ont été dépêchés en Éthiopie pour offrir une capacité et une expertise ajoutée ainsi que pour soutenir les familles touchées. Les représentants de l'ambassade et de l'Équipe permanente de déploiement rapide d'Affaires mondiales Canada travaillent avec les autorités locales à Addis-Abeba. Les représentants appuient les membres des familles des victimes canadiennes qui se sont déplacées en Éthiopie. Ils partagent également les mises à jour concernant la situation, offrent des renseignements à propos des services et des personnes-ressources locaux et accompagnent les familles au site de la tragédie.

Les représentants continueront de travailler étroitement avec Ethiopian Airlines et les autorités locales afin de recueillir des renseignements et faire part avec les familles en temps réels, y compris les questions liées au rapatriement.

Les amis et la famille au Canada qui ont besoin d'aide devraient communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa au +1-613-996-8885 ou par courriel au sos@international.gc.ca.

Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, nous sommes reconnaissants à toutes les nations qui ont répondu à l'appel d'aide internationale et nous félicitons les Canadiens qui rempliront solennellement leurs fonctions à la suite de cette terrible tragédie. »

