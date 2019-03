Uni-Sélect inc. nomme Pierre A. Raymond à son conseil d'administration





BOUCHERVILLE, QC, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) ("Uni-Sélect") est heureuse d'annoncer la nomination de Pierre A. Raymond à titre de nouveau membre de son conseil d'administration. Cette nomination prend effet dès maintenant.

Monsieur Raymond a oeuvré durant toute sa carrière chez Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., un important cabinet d'avocats canadien dont il a été président du conseil de 2006 à 2012. Sa pratique vaste et hautement stratégique s'est concentrée principalement sur les fusions et acquisitions de sociétés publiques et privées ainsi que les valeurs mobilières. Monsieur Raymond est un avocat respecté dont l'expertise a été saluée à maintes reprises par des publications telles que Lexpert et Chambers, entre beaucoup d'autres.

« Nous sommes fiers d'accueillir Pierre au sein du conseil d'administration de Uni-Sélect », a déclaré Michelle Cormier, présidente du conseil. « Alors que nous progressons dans notre examen des solutions de rechange stratégiques, la grande expérience de Pierre pour conseiller des sociétés publiques complémentera l'expertise de notre conseil d'administration et apportera une perspective additionnelle de grande valeur à notre stratégie. »

Monsieur Raymond a siégé au conseil d'administration de sociétés telles que Groupe Restaurants Imvescor, Rona, Catalyst Paper Corporation et Pethealth. Il possède un Baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du processus continu de renouvellement du conseil d'administration. Depuis mai 2017, cinq nouveaux membres se sont joints au conseil d'administration. Avec la nomination de Monsieur Raymond, Uni-Sélect compte maintenant un total de dix administrateurs.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

SOURCE Uni-Sélect inc.

Communiqué envoyé le 18 mars 2019 à 16:25 et diffusé par :