Fondaction investit 5 millions de dollars et contribue à ouvrir de nouveaux marchés pour une entreprise de Victoriaville





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction est fier d'annoncer un investissement de 5 millions de dollars dans l'entreprise québécoise GRYB. Cet investissement lui a permis d'étendre ses activités au pays en faisant l'acquisition de Modern Fabrication Inc. (Bateman Manufacturing) situé à Shanty Bay, près de Toronto. Fondaction contribue ainsi à ouvrir de nouveaux marchés pour l'entreprise, qui se démarque notamment par l'intégration des principes du développement durable dans la conception de ses produits. De plus, cette acquisition contribuera à créer de nouveaux emplois de qualité.

GRYB se démarque comme un chef de file national dans la fabrication et la vente d'attachements pour machineries lourdes, couvrant une multitude de secteurs : industriel, construction, démolition, recyclage, forestier et déneigement.

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

«?En nous appuyant dans notre projet d'acquisition, Fondaction devient un partenaire incontournable de notre croissance. Grâce à notre association, nous pourrons faire connaître nos produits à une nouvelle clientèle tout en diversifiant notre offre au Québec », mentionne Rémi Beaudoin, président de GRYB.

Une croissance bénéfique pour les emplois en région

La croissance de GRYB au Québec, au Canada et bientôt à l'international permettra non seulement de consolider les emplois actuels, mais d'en créer de nouveaux avec des impacts économiques et sociaux concrets pour les communautés où elle opère, dont Victoriaville. La qualité des emplois proposés par GRYB contribue à freiner l'exode des jeunes des régions vers les grands centres en offrant des conditions de travail intéressantes.

«?Chez Fondaction, nous nous dévouons à la création et au maintien d'emplois de qualité dans toutes les régions du Québec tout en contribuant à une économie performante et durable. La gestion, les initiatives environnementales et les projets de GRYB s'inscrivent parfaitement dans cette vision, c'est pourquoi nous avons?souhaité nous y associer », affirme Claire Bisson, chef adjointe de l'investissement de Fondaction.

Une entreprise soucieuse de son impact environnemental

GRYB entreprend plusieurs démarches pour accroître sa rentabilité tout en réduisant son empreinte écologique. Elle conçoit en ce sens des produits qui s'inscrivent dans une vision de développement durable. GRYB oeuvre également dans des secteurs qui présentent un fort impact environnemental, comme celui du recyclage, pour lequel elle fabrique entre autres de nombreux modèles de grappins électromagnétiques. Par ailleurs, l'entreprise GRYB investit pour améliorer le bilan environnemental de ses propres infrastructures.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

18 mars 2019