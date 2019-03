Conférence canadienne sur les parcs - Des parcs pour tous et tous pour les parcs





QUÉBEC, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Parcs Canada, le Conseil canadien des parcs et l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) annoncent avec fierté la tenue de la deuxième Conférence canadienne sur les parcs, du 7 au 10 octobre 2019 au Centre des congrès de Québec.

Organisé en collaboration avec plusieurs partenaires, l'événement rassemblera quelque 400 participants canadiens et internationaux d'horizons divers (gouvernements fédéral et provinciaux, municipalités, dirigeants territoriaux et leaders autochtones, entreprises privées, OBNL, étudiants, etc.) provenant de secteurs tels la santé, l'éducation, le tourisme, la conservation, les activités de plein air, etc.

Intitulée «?Des parcs pour tous et tous pour les parcs?», la conférence sera l'occasion de partager les bonnes pratiques, les expertises et les initiatives innovatrices en matière de conservation, d'engagement social, de connexion à la nature, de tourisme et de retombées économiques liées aux parcs. Les thèmes abordés mettront en lumière les aspects bénéfiques des parcs et des aires protégées.

«?Nous sommes très heureux d'accueillir à Québec les représentants de la communauté canadienne des parcs et, plus largement, les gens qui s'intéressent aux bienfaits de la nature. La Conférence sera une excellente occasion pour collaborer, échanger et apprendre les uns des autres à travers différents points de vue.?» - Catherine Grenier, vice-présidente à l'exploitation des parcs nationaux, Sépaq

«?Les aires protégées du Canada sont l'essence même de notre pays et sont importantes pour de nombreuses raisons - pour l'environnement, pour la faune qui les habite, pour notre santé et notre bien-être et pour le temps précieux que nous y passons en famille et entre amis. Parcs Canada est fière d'être une partenaire de la Conférence canadienne sur les parcs qui réunit de nombreux ordres de gouvernement, des peuples autochtones, des spécialistes de la conservation, des entreprises et de nombreuses autres personnes dévouées à encourager et à promouvoir Parcs pour tous et tous pour les parcs. Cette conférence représente une occasion précieuse de travailler ensemble au nom de tous les Canadiens et Canadiennes pour préserver l'environnement, protéger le patrimoine culturel du Canada, soutenir les avantages économiques de ces endroits pour les collectivités et aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de ces endroits formidables.?» - Maria Stevens, vice-présidente par intérim, Relations extérieures et expérience du visiteur, Parcs Canada

«?Cette conférence sera une précieuse occasion de réunir des représentants et des dirigeants de la communauté des parcs du Canada pour nous permettre de renforcer nos relations et de développer nos liens.?» - Dawn Carr, directrice exécutive, Conseil canadien des parcs

«?Cette conférence illustre l'évolution croissante du partenariat entre les parcs municipaux et la communauté des parcs dans son ensemble. Ce sera une occasion unique de développement professionnel et de réseautage.?» - CJ Noble, directrice exécutive, Association canadienne des parcs et loisirs

Appel à communications

Les intervenants de différentes disciplines sont invités à proposer des présentations pour partager leurs initiatives, leurs réalisations ou leurs travaux qui amèneront une meilleure compréhension des valeurs communes entourant les parcs et les aires protégées.

Remise des résumés au plus tard le 5 mai.

Lancement des inscriptions

Les inscriptions à la conférence sont lancées aujourd'hui. Un tarif hâtif est en vigueur jusqu'au 30 juin.

Tous les détails sur l'édition 2019 : www.canadianparksconference.ca/fr

Suivez-nous aussi sur www.facebook.com/ParcspourtousParksforall/

