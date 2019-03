L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec souhaite améliorer l'accès aux aides techniques

L'Ordre souhaite que les compétences des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (T.R.P.) puissent servir davantage les Québécois et Québécoises qui ont besoin d'aides techniques pour vaquer à leurs occupations. C'est dans cet...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister au Séminaire FTQ sur la retraite et les assurances qui aura lieu les 19 et 20 mars 2019 à l'Hôtel Westin de Montréal. Le filet social des...