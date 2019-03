Billy O'Riordan rejoint Brightcove en tant que Senior Vice President, International Sales





Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), le principal fournisseur de services nuagiques pour la vidéo, a annoncé aujourd'hui la nomination de Billy O'Riordan au poste de Senior Vice President, International Sales. Basé à Londres, Billy O'Riordan dirigera les organisations commerciales en Australie, en Asie du Sud-Est et dans la région EMEA, sous la responsabilité du Chief Revenue Officer.

"Billy O'Riordan est un professionnel des ventes qui a fait ses preuves en matière de croissance et de modernisation des opérations commerciales à travers le monde. Grâce à son expérience et à son leadership, nous sommes convaincus qu'il saura immédiatement créer de la valeur au sein de l'entreprise", a déclaré Rick Hanson, Chief Revenue Officer de Brightcove. "L'expérience de Billy O'Riordan en matière de leadership commercial fournira à l'équipe commerciale internationale de Brightcove la clarté, la cohérence et l'alignement nécessaires pour atteindre une croissance plus rapide et plus régulière à l'échelle mondiale".

"Brightcove est le leader incontesté de la vidéo en ligne et aucune entreprise n'est mieux placée pour aider ses clients à concrétiser le potentiel de la vidéo", déclare O'Riordan. "Je suis ravi de rejoindre l'équipe commerciale internationale de Brightcove et de relever le défi d'étendre notre présence mondiale tout en aidant l'entreprise à connaître une croissance décisive. J'ai hâte de travailler avec nos clients à travers le monde pour leur offrir des expériences vidéo vraiment uniques et les aider à réussir."

A propos de Billy O'Riordan

M. O'Riordan rejoint Brightcove après avoir occupé le poste de directeur général des services mondiaux de CA Technologies, où il dirigeait une opération de 300 millions de dollars avec des équipes basées dans 80 pays. À ce titre, il a dirigé les activités de transformation des services de l'entreprise, développé un nouveau modèle de mise en marché, y compris la mise sur pied d'une équipe de vente spécialisée, et modernisé l'exploitation pour se concentrer à 100 % sur les SAAS.

Avant de rejoindre CA Technologies, M. O'Riordan était Senior Vice President, Global Services chez AppDynamics, un fournisseur de logiciels de gestion de la performance des applications leaders du marché. Il faisait partie de l'équipe de direction qui a vendu la startup de la licorne à Cisco Systems pour 3,7 milliards d'USD en 2017. Billy O'Riordan a occupé plusieurs postes de direction des ventes régionales et mondiales dans de grandes entreprises de TI, notamment BMC Software, Sun MicroSystems et IBM. Il apporte à l'entreprise une expérience internationale significative, ayant vécu et travaillé aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong, ainsi qu'une compréhension de la manière de stimuler la croissance et la transition commerciale entre les équipes physiques dispersées et les clients.

