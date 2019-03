Le Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) remet le prix de la Corporation de développement économique autochtone de l'année 2019 à Pimee Well Servicing





TORONTO, 18 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) et Sodexo Canada ont décerné aujourd'hui le prix de la Corporation de développement économique autochtone de l'année 2019 à Pimee Well Servicing LP.



La cérémonie de remise des prix aura lieu lors du gala annuel du CCCA de Calgary, le 9 mai 2019 au Westin de Calgary.

« Nous sommes les intendants naturels de nos ressources. Même si Pimee Well Servicing a été fondé il y a 35 ans, nous sommes ici depuis très longtemps et nous continuerons à l'être pendant très longtemps encore. »

? Clayton Byrt, chef de la direction, Pimee Well Servicing LP

Chef de fil dans le secteur de l'entretien des puits de pétrole et de gaz, l'entreprise a vu le jour en 1984 et est détenue en copropriété par la Première nation de Heart Lake, la nation crie de Beaver Lake, la Première nation de Whitefish (GoodFish) Lake, la nation crie de Saddle Lake, la nation crie de Kehewin et la Première nation de Frog Lake.

Pimee Well Servicing est ce qu'il se fait de mieux en matière d'entrepreneuriat autochtone. L'entreprise a été fondée par les chefs actionnaires avec la ferme intention de créer des emplois pour les personnes de leur collectivité et de leur rendre service.

L'entreprise a constamment atteint ces objectifs fondamentaux. Aujourd'hui, 97 % des 138 employés à temps plein de l'entreprise sont composés d'autochtones. Pimee Well Servicing paie également des dividendes réguliers à l'actionnaire des Premières Nations pour financer des programmes à l'intention des jeunes et des anciens et des aînés, ainsi que des organisations de loisirs et de sport. Ces dividendes soutiennent également les investissements communautaires dans les garderies et autres projets et programmes de « bien public ».

L'entreprise attribue son impressionnante croissance et rentabilité à sa capacité d'attirer et de garder des employés hautement motivés. Pour soutenir sa main-d'oeuvre en plein essor, Pimee Well Servicing offre des programmes de formation et de mentorat exhaustifs.

« Le CCCA est fier de célébrer la réussite inspirante de Pimee Well Servicing LP. Les chefs actionnaires de même que leurs collectivités ont assuré la réussite à long terme de leurs six Premières nations. Le partenariat en place au sein des collectivités illustre 35 années de collaboration, de vision et de prospérité partagée au service du nord de l'Alberta. Nous sommes tous simplement ravis de remettre à Pimee Well Servicing LP le prix de la Corporation de développement économique autochtone de 2019. »

- JP Gladu, président et chef de la direction, Conseil canadien pour le commerce autochtone

Sodexo Canada est le commanditaire fondateur et exclusif du prix de la Corporation de développement économique autochtone de l'année.

« Nous félicitons Pimee Well Servicing LP et les six Premières nations pour ce partenariat dynamique qu'ils ont mis en place. Pendant plus de trois décennies, ils ont élargi la portée de leur expertise et de leurs services et, par leur esprit de collaboration, ils ont su valoriser leurs collectivités, leurs aînés et leurs jeunes. Nous sommes ravis de pouvoir être les témoins de la prospérité qu'ils assureront pour les générations à venir. »

? Erwin Joosten, Vice-président directeur, projets d'ingénierie et de construction, Sodexo

À propos du CCCA :

CCCA s'est engagé à la pleine participation des peuples autochtones à l'économie du Canada. Le CCCA est une association nationale non partisane qui offre des connaissances, des ressources et des programmes à la fois aux entreprises autochtones et non autochtones qui favorisent les occasions de développement économique pour les peuples et les entreprises autochtones partout au Canada.

Sodexo au Canada

Sodexo offre des services sur place depuis plus de 40 ans, au Canada. Reconnue en tant que partenaire stratégique, Sodexo Canada s'est donné pour mission d'offrir des services de qualité de vie à ses clients, à ses employés et à ses visiteurs dans les secteurs des entreprises, de l'éducation, des soins de santé et de l'énergie et des ressources. Ses services de qualité de vie créent des milieux sains, sûrs et efficaces, permettant aux personnes et aux organisations de croître et de réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 185 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de recettes et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Stop Hunger de Sodexo, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

