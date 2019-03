Boralex met en service le parc éolien Basse Thiérache Nord en France





MONTRÉAL, le 18 mars 2019 /PRNewswire/ --Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la mise en service commerciale du parc éolien Basse Thiérache Nord de 20 MW de puissance installée, situé dans le département de l'Aisne en France. La mise en service de ce parc porte la capacité de Boralex en France à 941 MW et la capacité totale de Boralex à travers le monde à 1 962 MW.

« La mise en service de Basse Thiérache Nord intervient peu de temps après celles des parcs éoliens de Source de l'Ancre et du Pelon. Nous amorçons 2019 comme nous avons terminé 2018 », a affirmé Patrick Decostre, vice-président et directeur général, Boralex Europe. « C'est une réussite et une preuve de la capacité collective des équipes Boralex à tenir les objectifs et les engagements fixés ».

Conclu avec Electricité de France (EDF) et entré en vigueur en deux phases, soit le 1er février 2019 pour la tranche 1 du parc éolien (BTN1) et le 1er mars 2019 pour la tranche 2 (BTN2), le contrat de complément de rémunération du parc de 6 éoliennes V112 d'une puissance unitaire de 3,3 MW fabriquées par Vestas est d'une durée de quinze ans. Il est prévu que le parc génère 3,5 millions d'euros (ou 5,3 millions $ canadiens) au BAIIA(A) annualisé de Boralex. La production d'électricité estimée de ce site est évaluée à plus de

53 000 MWh.

À pleine capacité, le parc éolien de Basse Thiérache Nord produira en moyenne l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de près de 18 000 foyers, soit environ 8 000 personnes.

