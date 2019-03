L'Office national de la vigne et du vin de Moldavie applique une stratégie novatrice axée sur la qualité qui porte ses fruits et fait remporter un nombre record de médailles





CHISINAU, Moldavie, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les viniculteurs moldaves célèbrent les 42 médailles (19 d'or et 23 d'argent) qu'ils ont obtenues lors de l'édition printemps 2019 du prestigieux concours MundusVini à Neustadt, en Allemagne. Ces récompenses s'ajoutent aux 550 autres prix remportés dans des concours en 2018, soit près du double qu'en 2017. La reconnaissance des jurés internationaux est une confirmation bienvenue de la décision prise par l'ensemble du secteur vitivinicole moldave en 2014 de mettre en oeuvre un programme extrêmement ambitieux axé sur la qualité.

La longue trajectoire viticole de la Moldavie remonte à 7 000 ans, précisément à la civilisation néolithique de Cucuteni, ce qui place la Moldavie parmi les plus anciens pays vitivinicoles au monde. Tout au long de l'histoire du pays, le vin et le raisin ont été profondément enracinés dans sa culture, ses mythes, son folklore et ses légendes. En dépit de son histoire viticole millénaire, la Moldavie a souffert de son héritage soviétique de viniculture massifiée et orientée vers un consommateur moins exigeant. Après les politiques imposées en 2006 et 2013 qui interdisaient l'entrée des vins moldaves sur le marché russe, le secteur a vu sa production divisée par trois.

Gheorghe Arpentin, directeur de l'Office national de la vigne et du vin de Moldavie (National Office for Vine and Wine, soit NOVW), a déclaré : « Le secteur vitivinicole est l'un des piliers de notre économie. Nous avons la plus forte densité de vignobles au monde et le secteur emploie près de 25 % de la population active, principalement dans les zones rurales. Il y a cinq ans, nous avons dû repenser entièrement notre modèle commercial et réorienter notre secteur vers la qualité ».

Le NOVW a été fondé avec l'aide de partenaires internationaux en développement et a été doté des moyens de mettre en oeuvre un grand nombre de programmes d'amélioration de la qualité. La législation vitivinicole locale a dû être en grande partie modifiée pour être conforme avec la réglementation de l'Union européenne et quatre indications géographiques protégées (IGP) ont été créées. Parmi les autres initiatives, on trouve une restructuration radicale des laboratoires vinicoles moldaves, la mise en place d'un système de traçabilité, l'encadrement des petits viticulteurs et l'aide prodiguée aux grands producteurs de vin en vrac pour leur permettre de passer à des vins mis en bouteille de meilleure qualité.

Il était également essentiel de mettre l'accent sur le développement de la notoriété internationale sous la marque nationale « Vin de Moldavie », sur l'augmentation des ventes sur les marchés européens et de la région Asie-Pacifique et la promotion de l'oenotourisme. (Le Lonely Planet décrit la Moldavie comme « la destination préservée numéro un en Europe » et le pays a accueilli la 3e Conférence mondiale sur l'oenotourisme de l'Organisation mondiale du tourisme - OMT).

Les résultats tangibles de la réforme sont d'ores et déjà remarquables. Depuis 2013, la Moldavie est parvenue à réorienter très nettement ses exportations et plus de 60 % des recettes générées par l'exportation proviennent désormais de pays n'appartenant pas à la CEI. Le passage à la qualité a été souligné en 2017 par les chiffres des exportations de vin en bouteille qui ont augmenté de 6 % en volume, mais de 24 % en valeur, tandis qu'en 2018 les exportations de vin en bouteille ont enregistré une croissance supplémentaire de 15 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Ces statistiques de vente, médailles obtenues lors de concours et la couverture médiatique, qui ont connu une hausse de près de 300 % entre 2016 et 2018, contribuent toutes à placer la Moldavie parmi les principaux pays vinicoles d'Europe.

Les vins primés de Moldavie pourront être dégustés sur le salon ProWein du 17 au 19 mars 2019 sur le stand des « Wine of Moldova » ? Hall 15 / G81 et dans l'espace de dégustation MundusVini ? Hall 17 / A51 ? B52-A

