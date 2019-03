Communiqué en bref 15 mars : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le Ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE FIN DE SEMAINE / LONGUE DURÉE

Risque de congestion durant toute la fin de semaine, dans les secteurs de l'échangeur Turcot et du corridor nord-sud de l'A-15 - prévoyez vos déplacements. Les secteurs sont à éviter.

CORRIDOR A-15 NORD

A-15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Verdun, A-10 OUEST/centre-ville) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de samedi 6 h à lundi 5 h

Détour : dans la sortie, via l'embranchement pour A-10 OUEST (Bonaventure), continuer jusqu'à la rue Saint-Antoine Ouest (virage à gauche permis), entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima pour A-720/R-136 OUEST et bretelle pour A-15 NORD (Décarie). En direction A-20 OUEST, continuer jusqu'à l'échangeur, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Arrondissements Verdun et Le Sud-Ouest : via l'embranchement pour le boulevard Gaétan-Laberge vers Verdun, rue de l'Église et boulevard De La Vérendrye.

Entre les sorties 58 (Île des Soeurs, A-10 OUEST/centre-ville) et 60 (boulevard Gaétan-Laberge)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h à samedi 6 h

Fermeture COMPLÈTE de la sortie 60, selon le même horaire.

Détour : via la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), rue Saint-Patrick, avenue Atwater, boulevard LaSalle et rue Hickson.

ATTENTION! À partir de samedi 6 h , la sortie 58 (Île des Soeurs, A-10 OUEST/centre-ville) sera fermée jusqu'à l'ouverture du nouveau pont Samuel-De Champlain, à la mi-juin. Cette fermeture permettra notamment de finaliser la future sortie 58 mais également de construire l'accès à l'A-15 NORD depuis l'Île des Soeurs. Les détours pour l'Île des Soeurs et pour le centre-ville de Montréal se feront via la sortie 60. Pour plus de détails, consulter le site de Signature sur le Saint-Laurent, responsable des travaux.

Entre la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick) et l'échangeur Turcot

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via rue Saint-Patrick (ouest), rue Eadie, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick, rue Clément, entrée pour R-138 EST et A-20 OUEST. Pour A-15 NORD, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, A-520 EST et A-40 EST/A-15 NORD/Laval

Réseau local et CUSM : via boulevard Angrignon (nord), rue Pullman, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

Fermetures par défaut, même horaire :

Boulevard De La Vérendrye, en direction est, entre la rue Galt et l'A-15.

Détour : via la rue Galt (sud), demi-tour au boulevard Champlain, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick et rejoindre les détours de l'A-15 NORD à la sortie 62.

et l'A-15. : via la rue (sud), demi-tour au boulevard Champlain, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick et rejoindre les détours de l'A-15 NORD à la sortie 62. Les entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l'A-15 NORD.

SECTEUR ÉCHANGEUR TURCOT

BRETELLE A-15 NORD (VENANT DU PONT CHAMPLAIN) POUR A-20 OUEST

Montréal

Dans l'échangeur, la sortie 63-O

Fermeture COMPLÈTE déjà en cours, de jeudi 22 h à lundi 5 h

Détour, vendredi de 5 h à 23 h 59 : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval)

Détour, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h : via la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), rue Saint-Patrick, rue Eadie, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick, rue Clément, entrée pour R-138 EST et échangeur Saint-Pierre/A-20 OUEST

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-15 SUD

Montréal

La bretelle vers l'Île des Soeurs et le pont Champlain

Fermeture COMPLÈTE déjà en cours, de jeudi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Autos seulement : via la sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et entrée pour A-15 SUD.

Arrondissements Verdun et Le Sud-Ouest : sur l'A-10 EST, via la sortie 4 pour l'A-15 NORD et sortie 62 (boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick).

Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue Peel et rue Wellington. À noter que dimanche le 17 mars, entre 8 h 30 et 14 h 30 (défilé de la Saint-Patrick), le détour se fera via la sortie 2 (avenue Atwater) et la rue Saint-Jacques jusqu'au boulevard Robert-Bourassa.

BRETELLE A-15 SUD (DÉCARIE) POUR A-20 OUEST (LACHINE, DORVAL)

Montréal

Dans l'échangeur, sortie 68-O

Fermeture COMPLÈTE déjà en cours, de jeudi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine Ouest et entrée pour A-720/R-136 OUEST à la hauteur de la rue Rose-de-Lima.

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h : sur l'A-720/R-136 OUEST, via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

BRETELLE A-20 EST POUR A-15 NORD (DÉCARIE)

Montréal

Dans l'échangeur, la sortie 68-N

Fermeture COMPLÈTE déjà en cours, de jeudi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques - embranchement pour rue de la Montagne Nord), rue Saint-Antoine Ouest, l'entrée pour A-720/R-136 OUEST à la hauteur de la rue Rose-de-Lima et bretelle pour A-15 NORD (Décarie).

BRETELLE A-720/R-136 OUEST POUR A-20 OUEST

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

À PRÉVOIR À PARTIR DE DIMANCHE

AVENUE ATWATER

Montréal

Direction centre-ville

Entre le boulevard LaSalle et le rond-point des rues Centre et Thomas-Keefer

Fermeture COMPLÈTE à partir de dimanche 22 h et pour une durée de deux mois

Détour : via le boulevard LaSalle, rue d'Argenson, rue Centre et tunnel Atwater.

Rappel : sur l'A-15 NORD, la sortie 61 (avenue Atwater) est fermée jusqu'au 3 juin.

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent.

R-134, SUR LE PONT JACQUES-CARTIER

Entre Montréal et Longueuil

Direction Rive-Sud (OUEST)

Les accès du parc Jean-Drapeau - la sortie et l'entrée

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h jusqu'au 30 avril

Détour pour la sortie : continuer sur le pont, faire demi-tour à la sortie rue Sainte-Hélène/boulevard Lafayette et reprendre le pont en direction de Montréal.

Détour pour l'entrée : via l'entrée pour le pont en direction de Montréal, faire demi-tour via la sortie pour boulevard De Maisonneuve et reprendre le pont en direction de la Rive-Sud.

Note : travaux sous la responsabilité de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour consulter le site web.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10/A-15/A-20 | PONT CHAMPLAIN

Entre Montréal et Brossard

Direction RIVE-SUD

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Note : première voie fermée à compter de 21 h. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

R-134 | PONT JACQUES-CARTIER

Entre Montréal et Longueuil

Direction RIVE-SUD

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Saint-Laurent)

Direction OUEST

Entre les boulevards Henri-Bourassa/Hymus et Saint-Régis

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h à lundi 6 h

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Montréal

Direction OUEST

À la hauteur de l'A-13

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

La sortie 3 (rue Guy)

Fermeture COMPLÈTE de la sortie, dimanche de 8 h 30 à 14 h 30

Détour : via la sortie 4 (rue de la Montagne Nord).

Note : événement spécial, défilé de la Saint-Patrick

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans le tunnel Viger, entre la sortie 6 (rue Berri) et l'entrée de la rue Amherst

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la rue Saint-Antoine.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Prévost

Direction SUD

À la hauteur de l'entrée de la montée Sainte-Thérèse (km 54)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 18 h à samedi 6 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

