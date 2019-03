Une autre étape de franchie pour le tronçon de la route 117 situé entre Labelle et Rivière-Rouge





SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports a présenté cette semaine, lors d'une rencontre avec la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et les représentants du comité SOS 117, les premiers résultats de la mise à jour de l'étude d'opportunité en vue d'un réaménagement de la route 117, située entre Labelle et Rivière-Rouge.

Rappelons que cette mise à jour était essentielle afin d'actualiser les données de l'étude d'opportunité initiale réalisée en 2011 pour la route 117, entre Labelle et Mont-Laurier, d'autant plus que les conditions de circulation ont changé, notamment depuis l'ouverture des voies de contournement des municipalités de Labelle, en 2012, et de Rivière-Rouge, en 2011.

Constats

Les principaux constats de la mise à jour de l'étude, entre Labelle et Mont-Laurier, sont les suivants :

La croissance démographique de la MRC d'Antoine-Labelle est faible.

Les débits journaliers moyens annuels (DJMA) ont peu évolué. Toutefois, pour améliorer la fluidité, il est nécessaire d'augmenter les possibilités de dépassement.

Le développement le long de la route 117 est en conflit avec la fonction de transit de cette route, d'où la nécessité d'assurer une meilleure gestion des accès privés et municipaux.

Le nombre de collisions, sauf celles impliquant la faune, est en diminution. Toutefois, considérant la gravité des accidents qui surviennent sur cette route, des améliorations seront envisagées, notamment dans certaines courbes.

La fermeture fréquente de la route 117 due à des événements, tels des accidents et des travaux routiers, engendre des répercussions sur la circulation lors de la fermeture complète, particulièrement de deux segments situés dans la portion au nord de Rivière?Rouge, soit au sud de Lac-Saguay , et entre le chemin des Quatre-Fourches et le chemin Guénette. Le Ministère procédera à l'analyse d'interventions possibles afin de limiter les répercussions en cas de fermeture.

Section sud

En vue d'un réaménagement de la route entre Labelle et Rivière-Rouge, une analyse comparative est nécessaire pour convenir de la solution optimale à recommander. Cette analyse, dont le mandat de réalisation sera octroyé dans les prochaines semaines, permettra de comparer trois options d'intervention comme solutions possibles, soit :

La construction d'une route à quatre voies dans un nouvel axe; La construction d'une route à quatre voies dans l'axe actuel; L'amélioration de l'axe actuel par la séparation des voies et l'ajout de voies de dépassement.

Le dépôt du rapport de cette analyse comparative est attendu l'hiver prochain, à la suite de quoi un dossier d'opportunité sera réalisé. Le Ministère s'assurera alors de consulter l'ensemble des parties prenantes. Une fois le dossier d'opportunité complété, il sera soumis aux autorités gouvernementales pour décision.

Citations :

« C'est avec grand intérêt que j'ai pris connaissance des résultats de la mise à jour de l'étude d'opportunité. Cette étape est un pas de plus vers le réaménagement de ce tronçon de la route 117. Le gouvernement se doit d'évaluer tous les scénarios d'aménagement possibles afin de déterminer la solution optimale et responsable qui permettra d'améliorer et d'assurer la sécurité dans le secteur. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce type de projet doit suivre un processus qui encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure. Nous sommes évidemment tous impatients de voir le résultat. Soyez assurés que nous faisons tout ce qui est possible pour que ce projet voie le jour dans les meilleurs délais. Nous sommes en action. »

Mme Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Un projet majeur engendre des retombées économiques, sociales et environnementales. À cet égard, d'ici le dépôt du dossier d'opportunité, la population sera consultée afin de recueillir ses préoccupations. En attendant le développement de ce grand projet, je me réjouis qu'une série d'interventions sera réalisée dès l'été 2019 sur la route 117 à La Conception, à Rivière-Rouge, à Lac-des-Écorces et à Mont-Laurier pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. »

Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Le projet de réaménagement de la route 117, entre Labelle et Rivière-Rouge, a été inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « projets à l'étude » en mars 2018.

et Rivière-Rouge, a été inscrit au en mars 2018. Le Plan d'intervention de la route 117 et les projets routiers qui seront réalisés dès 2019 pour la section au nord de la municipalité de Rivière-Rouge 2019 sont :

et les projets routiers qui seront réalisés dès 2019 pour la section au nord de la municipalité de Rivière-Rouge 2019 sont : le réaménagement de l'intersection de la rue Principale à La Conception ;

le réaménagement de l'intersection du chemin du Parc-Industriel à Rivière-Rouge;



le déboisement, le recul de la paroi rocheuse et l'asphaltage sur 2,7 km à Lac-des-Écorces;



l'asphaltage sur 2,2 km à l'entrée sud de Mont-Laurier .

. De plus, sept autres projets sont en planification pour une réalisation au cours des années subséquentes, notamment :

la correction de dévers dans la courbe du pont Ouellet, à Labelle ;

la correction de courbes sur 1,3 km et le réaménagement de l'intersection du chemin Nominingue à Lac-Saguay ;

l'asphaltage et la régularisation d'accès de la montée Dufresne jusqu'à l'entrée de la municipalité de Lac-des-Écorces;

le prolongement des quatre voies de la sortie sud de Mont-Laurier jusqu'à l'entrée de la halte routière à Mont-Laurier ;

l'ajout d'une voie de virage à gauche dans les deux sens entre la côte de Pierre et la montée Dufresne , et le réaménagement d'intersections à Mont-Laurier et à Lac-des-Écorces;

le prolongement des voies auxiliaires sur 5,2 km dans le secteur des côtes à Guénette à Lac-Saguay;



la correction de courbes et le réaménagement d'intersections dans les secteurs du chemin des Quatre-Fourches et de la courbe McGuire à Lac-des-Écorces.

