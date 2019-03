Déclaration par le ministre Ralph Goodale concernant l'attaque terroriste en Nouvelle-Zélande





OTTAWA, le 15 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante concernant l'attaque terroriste dans les deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande :

La haine, la violence et l'extrémisme de droite n'ont pas de place dans la société. Tout le monde a le droit de pratiquer sa foi et de préserver sa culture sans crainte.

Le Groupe des cinq de la sécurité et du renseignement est une alliance entre l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Hier, la Nouvelle-Zélande, notre alliée, a subi une attaque terroriste. Cette attaque est la pire fusillade dans l'histoire du pays.

Aujourd'hui, je communiquerai avec mon homologue néo-zélandais, le ministre de la Justice Andrew Little, afin d'offrir le soutien et d'exprimer la solidarité du Canada. Le Canada fournira toute l'aide qu'elle peut donner au gouvernement et au peuple néo-zélandais.

Je demeure en contact constant avec les agents de la sécurité nationale, y compris la Commissaire de la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité. La GRC communique avec les services policiers locaux partout au Canada pour assurer la sécurité des lieux de culte.

À ce point, le niveau de menace du Canada reste inchangé à « modéré », le même niveau depuis 2014.

Mener une attaque sur des personnes innocentes lors de leurs prières est un acte abhorrant. Je condamne sans la moindre équivoque l'acte de terrorisme qui a eu lieu hier. Tous les Canadiens et Canadiennes se joignent aux Néo-zélandais et les communautés musulmanes partout au monde qui sont en deuil. Nous devons affronter et condamner l'islamophobie dans toutes ces formes.

Le gouvernement du Canada est inébranlable dans son engagement d'assurer la sécurité et la sûreté des Canadiens et Canadiennes et de défendre les valeurs de ce pays. Les services policiers, de sécurité et de renseignements prennent toutes les mesures nécessaires afin de détourner les menaces terroristes envers le Canada, ses citoyens et nos intérêts partout dans le monde.

Le Canada continuera de travailler avec ses alliés afin de lutter contre le terrorisme.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

