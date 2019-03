Logistec annonce ses résultats pour l'exercice 2018





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) et (TSX: LGT.B), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Les produits consolidés ont totalisé 584,9 millions $ en 2018, en hausse de 109,1 millions $, ou 22,9 %, par rapport à ceux de 2017. Le secteur des services maritimes a affiché des produits de 340,8 millions $ en 2018, ce qui représente une hausse des ventes par rapport à celles de 2017, alors que les produits s'étaient élevés à 205,3 millions $. Cette hausse est imputable à deux facteurs : une augmentation générale des volumes dans nos terminaux de vrac et de marchandises diverses, qui ont connu un regain au cours de l'exercice par rapport à l'exercice 2017, et le regroupement des entreprises Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM ») et Pate Stevedore Company, Inc. (« Pate »), qui a généré des ventes additionnelles de 102,4 millions $ au cours de l'exercice. Les produits du secteur des services environnementaux ont totalisé 244,1 millions $, en baisse de 26,3 millions $, par rapport à ceux de 270,5 millions $ en 2017. Cette baisse découle de la diminution des produits provenant de FER?PAL Construction Ltd. (« FER?PAL ») et du niveau moins élevé des activités liées aux services de restauration de sites.

En 2018, LOGISTEC a affiché un résultat consolidé attribuable aux propriétaires de la Société de 18,1 millions $, soit une baisse par rapport à celui de 27,4 millions $ en 2017. Dans l'ensemble, cette baisse provient principalement de notre secteur des services environnementaux en raison de la performance moins élevée de FER-PAL, ainsi que des charges financières et liées à la transformation. Dans notre secteur de services maritimes, nous avons eu des bons résultats opérationnels. Cependant, nous avons subi une perte de valeur inhérente aux activités liées à la logistique portuaire, dont l'incidence négative s'est fait ressentir sur nos résultats. Le BAIIA totalisait 64,2 millions $ en 2018, soit une baisse par rapport au BAIIA atteint au cours de l'exercice précédent de 74,7 millions $.

Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société de 2018 se traduit par un résultat dilué total par action de 1,38 $, dont 1,32 $ par action de catégorie A et 1,45 $ par action de catégorie B.

Au cours du quatrième trimestre de 2018, les produits consolidés ont totalisé 168,7 millions $, en hausse de 23,2 millions $, ou 16,0 %, par rapport à ceux de 2017. Cette hausse est essentiellement attribuable au niveau élevé d'activité du secteur des services environnementaux et au regroupement des entreprises GSM et Pate. Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société s'est établi à 3,4 millions $ (13,2 millions $ en 2017). Il s'est traduit par un résultat dilué par action de 0,26 $, dont 0,25 $ par action ordinaire de catégorie A et 0,27 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B. Les résultats trimestriels reflètent aussi l'incidence négative des facteurs précités, nommément la performance moins élevée de FER-PAL, les charges liées aux transactions, à l'intégration et à la transformation et les charges financières, de même qu'une perte de valeur. Pour la période correspondante de l'exercice 2017, le résultat de base et dilué par action s'est élevé à 1,01 $, dont 0,97 $ par action ordinaire de catégorie A et 1,06 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B.

Perspectives

« À l'occasion de notre 50e anniversaire en tant que société ouverte, je suis immensément fière de la résilience de notre organisation. Il y a plus d'un demi-siècle, nous étions une entreprise québécoise dont la totalité des produits étaient tirés des activités liées au secteur maritime au Québec. Aujourd'hui, LOGISTEC est un acteur important en Amérique du Nord grâce à sa combinaison optimale d'activités commerciales et de marchés en plein essor. L'avenir s'annonce très prometteur. Je suis convaincue que notre programme stratégique clairement articulé et notre équipe de direction dynamique nous permettront de continuer à renforcer notre position unique pour poursuivre notre lancée », a indiqué Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

« Le solide résultat dégagé par le secteur des services maritimes en 2018 devrait se maintenir en 2019 et nous devrions pouvoir bénéficier de l'incidence des regroupements d'entreprises réalisés en 2018 au cours d'un exercice complet. Nous examinerons également nos activités de logistique portuaire aux fins de rationalisation et d'amélioration de leurs rendements.

Pour ce qui est du secteur des services environnementaux, nous prévoyons que les activités liées à Aqua Pipe et les activités traditionnelles de Sanexen se poursuivront à une bonne cadence. Nous nous penchons sur la performance de FER-PAL en 2018 et nous prévoyons que les résultats s'amélioreront en 2019 et au cours des années suivantes. Le carnet de commandes combiné de Sanexen et de FER-PAL s'élève à quelque 100 millions $, ce qui augure bien pour 2019. Nous sommes aussi emballés par notre nouvelle technologie exclusive, Neofit, qui permet d'éliminer le plomb des infrastructures d'eau potable. Nous pourrons ainsi gainer les conduites d'alimentation d'eau potable pour préserver la qualité de l'eau. On estime, en effet, que plus de 500 000 conduites d'alimentation en plomb devront être remplacées ou gainées aux États-Unis au cours des prochaines années.

Enfin, sur le plan de l'expansion, nous continuons à mettre l'accent sur la recherche et sur l'analyse des occasions d'investissement dans nos deux secteurs d'activité dans le but de maintenir ou d'améliorer notre niveau de service élevé et de générer une croissance en faveur des partenaires d'affaires et des actionnaires de la Société. », de conclure Madeleine Paquin.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 37 ports et 61 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com.

Déclarations prospectives

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'oeuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

De l'information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com et sur le site Internet de LOGISTEC à l'adresse : www.logistec.com.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2018

États consolidés des résultats

des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





2018 2017

$ $





Produits 584 878 475 743





Charge au titre des avantages du personnel (299 682) (235 247) Matériel et fournitures (156 859) (122 651) Charge locative (46 028) (33 799) Autres charges (29 839) (21 997) Dotation aux amortissements (28 580) (33 859) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 8 111 6 952 Autres profits et pertes 3 596 4 875 Pertes de valeur (6 821) (2 917) Résultat d'exploitation 28 776 37 100





Charges financières (8 046) (3 937) Produits financiers 572 404 Résultat avant impôt 21 302 33 567





Impôt sur le résultat (3 308) (6 211) Résultat de l'exercice 17 994 27 356





Résultat attribuable aux :









Propriétaires de la Société 18 060 27 426





Participation ne donnant pas le contrôle (66) (70) Résultat de l'exercice 17 994 27 356





Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 1,37 2,14 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 1,51 2,35





Résultat dilué par action de catégorie A 1,32 2,02 Résultat dilué par action de catégorie B 1,45 2,22



(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A ») (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »)

États consolidés du résultat global

des exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)





2018 2017

$ $





Résultat de l'exercice 17 994 27 356





Autres éléments du résultat global



Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats



Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger 9 871 (2 787) Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger (4 377) -- Profits (pertes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (5) 151 Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 2 (41) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats 5 491 (2 677)





Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats



Gains (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies 1 850 (1 515) Variation de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de l'exercice (1 637) 830 Impôt sur le résultat sur les pertes (gains) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur la variation de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de l'exercice (41) 151 Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats 172 (534)





Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat



Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats -- 32 Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats 118 (133) Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat 118 (101)





Autres éléments du résultat global de l'exercice, après impôt sur le résultat 5 781 (3 312) Total du résultat global de l'exercice 23 775 24 044





Total du résultat global attribuable :









Aux propriétaires de la Société 23 805 24 114 À la participation ne donnant pas le contrôle (30) (70) Total du résultat global de l'exercice 23 775 24 044

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)





Au

31 décembre

2018 Au

31 décembre

2017

$ $





Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 393 3 963 Créances clients et autres débiteurs 160 252 153 342 Travaux en cours 14 282 5 306 Actifs d'impôt exigible 2 964 494 Autres actifs financiers 416 1 055 Charges payées d'avance 4 483 2 775 Stocks 10 711 11 550

208 501 178 485





Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 38 005 34 350 Immobilisations corporelles 179 225 160 717 Goodwill 150 498 105 618 Immobilisations incorporelles 41 054 14 903 Actifs non courants 2 173 1 658 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi -- 606 Actifs financiers non courants 6 328 7 984 Actifs d'impôt différé 11 319 9 218 Total de l'actif 637 103 513 539





Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme 13 577 9 829 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 97 845 85 174 Produits différés 5 225 2 252 Passifs d'impôt exigible 3 480 3 699 Dividendes à payer 1 973 1 075 Tranche courante de la dette à long terme 3 294 5 447 Provisions 823 813

126 217 108 289





Dette à long terme 160 003 77 957 Provisions 790 771 Passifs d'impôt différé 21 465 15 575 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 14 716 14 778 Produits différés 3 333 3 733 Passifs non courants 46 190 61 641 Total du passif 372 714 282 744





Capitaux propres



Capital social 35 016 29 019 Capital social devant être émis 14 717 19 820 Résultats non distribués 200 404 173 129 Cumul des autres éléments du résultat global 12 061 6 606 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 262 198 228 574





Participation ne donnant pas le contrôle 2 191 2 221 Total des capitaux propres 264 389 230 795





Total du passif et des capitaux propres 637 103 513 539

Au nom du conseil

















(signé) George R. Jones (signé) Madeleine Paquin

Administrateur Administratrice

États consolidés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens)

Attribuable aux propriétaires de la Société









Cumul des autres éléments du

résultat global









Capital

social Capital

social

devant

être émis Couvertures

de flux de

trésorerie Conversion

des devises Résultats

non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le contrôle Total des

capitaux

propres

$ $ $ $ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2018 29 019 19 820 138 6 468 173 129 228 574 2 221 230 795

















Résultat de l'exercice -- -- -- -- 18 060 18 060 (66) 17 994

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- 9 835 -- 9 835 36 9 871 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger -- -- -- (4 377) -- (4 377) -- (4 377) Gains sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et variation de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de l'exercice, après impôt sur le résultat -- -- -- -- 172 172 -- 172 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- (3) -- -- (3) -- (3) Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- -- -- -- 118 118 -- 118 Total du résultat global de l'exercice -- -- (3) 5 458 18 350 23 805 (30) 23 775

















Passif au titre de l'option de vente -- -- -- -- 15 644 15 644 -- 15 644 Rachat d'actions de catégorie A (10) -- -- -- (174) (184) -- (184) Émission et rachat d'actions de catégorie B 904 -- -- -- (1 195) (291) -- (291) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 5 103 (5 103) -- -- -- -- -- -- Autre dividende -- -- -- -- (776) (776) -- (776) Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (2 565) (2 565) -- (2 565) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (2 009) (2 009) -- (2 009) Solde au 31 décembre 2018 35 016 14 717 135 11 926 200 404 262 198 2 191 264 389

































Solde au 1er janvier 2017 15 618 24 898 (4) 9 255 151 616 201 383 1 798 203 181

















Résultat de l'exercice -- -- -- -- 27 426 27 426 (70) 27 356

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- (2 787) -- (2 787) -- (2 787) Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et variation de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de l'exercice, après impôt sur le résultat -- -- -- -- (534) (534) -- (534) Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 142 -- -- 142 -- 142 Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- -- -- -- (133) (133) -- (133) Total du résultat global de l'exercice -- -- 142 (2 787) 26 759 24 114 (70) 24 044

















Rachat d'actions de catégorie A (4) -- -- -- (243) (247) -- (247) Émission et rachat d'actions de catégorie B 327 -- -- -- (959) (632) -- (632) Émission d'actions de catégorie B liée à un regroupement d'entreprises 8 000 -- -- -- -- 8 000 -- 8 000 Passif à long terme découlant de l'obligation de racheter la participation ne donnant pas le contrôle -- -- -- -- -- -- (50 089) (50 089) Participations ne donnant pas le contrôle découlant d'un regroupement d'entreprises -- -- -- -- -- -- 50 582 50 582 Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 5 078 (5 078) -- -- -- -- -- -- Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (2 334) (2 334) -- (2 334) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (1 710) (1 710) -- (1 710) Solde au 31 décembre 2017 29 019 19 820 138 6 468 173 129 228 574 2 221 230 795

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens)





2018 2017

$ $





Activités d'exploitation



Résultat de l'exercice 17 994 27 356 Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 43 823 43 899 Trésorerie liée aux activités d'exploitation 61 817 71 255 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la

mise en équivalence 4 596 3 637 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (1 049) (1 036) Règlement des provisions (359) (154) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 4 119 (23 885) Impôt sur le résultat payé (10 037) (6 021)

59 087 43 796





Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme 3 747 1 579 Émission de la dette à long terme, nette des coûts de transaction 134 653 90 014 Remboursement de la dette à long terme (62 382) (70 829) Intérêts payés (7 241) (2 822) Émission d'actions de catégorie B 562 201 Rachat d'actions de catégorie A (177) (248) Rachat d'actions de catégorie B (1 349) (1 043) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (2 505) (2 279) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 947) (1 638)

63 361 12 935





Activités d'investissement



Remboursement par un client du placement dans un contrat de service -- 865 Intérêts perçus 539 403 Trésorerie acquise lors d'un regroupement d'entreprises 2 501 -- Regroupements d'entreprises (97 998) (48 038) Rachat d'une participation ne donnant pas le contrôle -- (2 880) Participations dans des coentreprises (157) -- Acquisition d'immobilisations corporelles (16 131) (21 965) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 1 416 2 473 Acquisition d'immobilisations incorporelles (208) (45) Remboursement d'actifs financiers non courants 211 104 Augmentation d'autres actifs non courants (286) (805) Sortie d'autres actifs non courants 215 191

(109 898) (69 697)





Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 12 550 (12 966) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 3 963 15 971 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger (1 120) 958 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 15 393 3 963

