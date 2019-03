Le gouvernement du Canada appuie une série de conférences « Femmes en STIM » de l'Université de la Saskatchewan mettant en vedette l'astronaute Roberta Bondar





Le gouvernement fédéral finance des discussions sur les politiques pour accroître le rôle des femmes dans les domaines des STIM

SASKATOON, le 15 mars 2019 /CNW/ - Les emplois dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) sont essentiels à l'expansion de l'économie du Canada axée sur l'innovation et à la participation des femmes, autant dans les établissements d'enseignement que sur le marché du travail.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé un investissement de 30 000 $ pour appuyer deux conférences « Femmes en STIM » organisées par le Centre for the Study of Science and Innovation Policy (CSIP) de l'École d'études supérieures en politiques publiques Johnson Shoyama.

La série de conférences Women in Science (WinS) met en vedette Roberta Bondar, la première femme astronaute du Canada et la première neurologiste au monde à pratiquer dans l'espace. Cette initiative du CSIP encourage les femmes et d'autres groupes sous-représentés à participer aux domaines des STIM à toutes les étapes de leur formation et de l'évolution de leur carrière. Le discours de madame Bondar aura lieu le mardi 26 mars à 19 h au Convocation Hall de l'Université de la Saskatchewan. Cet événement est présenté en collaboration avec le cours de Whelen de l'Université.

La conférence de madame Bondar a lieu alors que le Canada lance Exploration, Imagination, Innovation : Une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada. La stratégie vise à exploiter les forces canadiennes dans les domaines des STIM dans des secteurs comme la robotique, l'intelligence artificielle et les technologies biomédicales. Elle comprend la participation au projet « Gateway » lunaire visant à construire une petite station en orbite autour de la lune.

Citations



« Bâtir une économie canadienne forte et novatrice signifie notamment d'encourager divers groupes, y compris les jeunes femmes, à poursuivre des intérêts et des carrières dans les domaines des STIM. Alors que le Canada adopte également une nouvelle stratégie spatiale qui comprend une visite sur la lune, il est essentiel que tous les Canadiens aient des occasions de participer à la future économie sur la Terre et au-delà de celle-ci. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Pour être l'université dont le monde a besoin, l'Université de la Saskatchewan est déterminée à établir une culture d'inclusion et d'innovation collaborative au sein de notre collectivité diversifiée, en accordant une attention particulière aux femmes et aux peuples autochtones dans les domaines sous-représentés des STIM. Grâce à cette série de conférences et en soulignant le succès de modèles féminins exceptionnels, nos étudiants seront portés à poursuivre des recherches et à faire carrière dans les domaines des STIM. »

- Karen Chad, vice-présidente, Recherche, Université de la Saskatchewan

« La série de conférences Women in Science (WinS) organisée par le CSIP met en vedette les véritables contributions des femmes scientifiques au Canada et leurs effets remarquables sur l'élaboration des politiques, le dialogue national, la croissance économique et la prospérité. Grâce à ces tribunes, nous pouvons inspirer la prochaine génération de femmes novatrices et de dirigeantes, accroître la sensibilisation aux préjugés et aux obstacles culturels et faire connaître les possibilités de carrière pour augmenter la représentation des femmes dans les domaines de STIM. »

- Peggy Schmeiser, responsable du projet WinS et directrice adjointe, Centre for the Study of Science and Innovation Policy, École d'études supérieures en politiques publiques Johnson Shoyama, Université de la Saskatchewan

Faits en bref

L'Université de Regina et l'Université de la Saskatchewan ont créé conjointement l'École d'études supérieures en politiques publiques Johnson Shoyama en 2007, une école de premier plan dans le domaine des politiques pour les étudiants diplômés et les fonctionnaires.

ont créé conjointement l'École d'études supérieures en politiques publiques en 2007, une école de premier plan dans le domaine des politiques pour les étudiants diplômés et les fonctionnaires. Le CSIP a été fondé à l'École d'études supérieures en politiques publiques Johnson Shoyama pour combler le fossé entre la science et l'innovation, et les considérations qui s'y rapportent en matière de politiques et de gouvernance.

pour combler le fossé entre la science et l'innovation, et les considérations qui s'y rapportent en matière de politiques et de gouvernance. Moins de 30 % des personnes qui exercent des professions liées aux domaines des STIM en Saskatchewan sont des femmes (recensement de 2016).

sont des femmes (recensement de 2016). Le 28 février 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 1,9 milliard de dollars sur une période de 24 ans pour la prochaine génération de robotique spatiale intelligente alimentée grâce à l'IA pour le « Gateway » lunaire dirigé par les États-Unis.

a annoncé un investissement de 1,9 milliard de dollars sur une période de 24 ans pour la prochaine génération de robotique spatiale intelligente alimentée grâce à l'IA pour le « Gateway » lunaire dirigé par les États-Unis. Le 6 mars 2019, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle stratégie spatiale qui décrit comment l'industrie spatiale canadienne sera positionnée pour profiter pleinement de l'économie spatiale mondiale en pleine croissance et appuyer les entreprises spatiales canadiennes novatrices.

