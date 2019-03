AWS, HPE et Tata seront les principaux intervenants d'une conférence sur l'IdO industriel au Hannover Messe





LONDRES, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Quelques-uns des fournisseurs de solutions d'IdO industriel les plus influents aborderont des questions pratiques liées au déploiement de logiciels, de matériel et de services de connectivité pour les dispositifs intégrés lors d'une conférence qui se tiendra la première semaine d'avril au Hannover Messe, en Allemagne. Le podium de la nouvelle conférence sur les infrastructures de l'IdO industriel accueillera des géants du secteur comme AWS, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Tata Communications, mais également de petites entreprises de technologie native comme MultiTech et Telit. La conférence est organisée par l'IoT M2M Council (IMC) et se tiendra l'après-midi du jeudi 4 avril 2019 au centre de conférence du parc des expositions. La participation sera gratuite pour les inscrits au salon.

« Ayant misé sur l'industrie 4.0, nous considérons que Hannover Messe est un lieu idéal pour discuter des exigences opérationnelles liées à la mise en oeuvre de l'IdO industriel », a déclaré le président et vice-président de l'IMC chargé des secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'Internet des objets chez Hewlett Packard Enterprise, Volkhard Bregulla. « Pour sa part, réunissant plus de 25 000 utilisateurs professionnels et fabricants d'équipement d'origine en tant que membres utilisateurs, l'IMC est particulièrement bien placé pour jouer le rôle d'intermédiaire entre ces fournisseurs et utilisateurs de technologie », ajoute-t-il. L'ordre du jour de la conférence inclura des tables rondes portant sur les complexités de l'informatique de pointe dans la fabrication, les nouveaux choix en matière de connectivité des périphériques (y compris les options à faible consommation d'énergie et de grande portée) et les critères de sélection des plates-formes logicielles de l'IdO industriel.

La discussion de groupe sur les plates-formes logicielles sera basée sur le modèle de demande de proposition (RFP) de l'IMC, qui fut développé avec la participation des deux fournisseurs et de plus de 100 utilisateurs. Le modèle RFP pour les logiciels a eu tellement de succès ? attirant des centaines d'acheteurs de logiciels vers des ateliers en ligne et des événements en direct ? que l'IMC a décidé d'élargir le programme pour englober davantage de connectivité et de matériel tout en élargissant le format pour inclure des directives plus détaillées. « Il y a clairement une forte demande pour ce type de contenu pratique, et cela correspond parfaitement au rôle d'accélérateur de l'industrie de l'IMC », a déclaré Bregulla.

Les discussions de groupe de l'après-midi seront suivies d'une soirée de réseautage organisée par AWS sur son stand dans le hall 6. https://www.iotm2mcouncil.org/hannoverconference

