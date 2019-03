L'entreprise Granules LG optimise sa production afin de poursuivre son expansion





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 400 000 $ à l'entreprise de Saint-Félicien

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les Granules LG s'imposent comme un chef de file dans la fabrication de granules de bois et bûches éco- énergétiques à partir des résidus industriels de première et de deuxième transformation du bois. Considérée comme une référence en énergie verte, l'entreprise bénéficie d'une contribution de 400 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec afin d'optimiser sa production à l'usine de Saint-Félicien.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert. L'aide du gouvernement du Canada, consentie sous forme de contribution remboursable, porte sur l'acquisition d'équipements de pointe, l'augmentation des capacités de stockage, ainsi que l'amélioration des procédés de fabrication et de gestion de la production. Au total, ce projet représente un investissement de plus de 2,2 M$.

Fondée en 1995, l'entreprise Granules LG est devenue l'une des plus importantes de ce secteur d'activité au Québec et exporte une part de sa production à l'étranger. Détenue entièrement par des intérêts autochtones, cette entreprise se démarque par sa capacité d'innover et par l'importance qu'elle accorde aux retombées économiques, sociales et environnementales qu'elle génère dans la collectivité.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes, car elles contribuent à développer des avantages compétitifs durables. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises peuvent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

«?Il faut appuyer l'esprit entrepreneurial reposant sur l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs qui, de surcroît, contribuent au développement de technologies vertes. L'entreprise entièrement autochtone Granules LG est devenue une référence en la matière. Elle a atteint un niveau de maturité des plus enviables et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi nous sommes heureux de la soutenir dans ses projets. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

«?En aidant les entreprises à investir dans des équipements qui les rendront plus performantes, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. L'appui de DEC démontre notre volonté de soutenir les entreprises qui font croître l'économie et le développement des régions, comme c'est le cas ici. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Chaque jour, nos équipes travaillent à construire une industrie solide et fiable sur laquelle les consommateurs peuvent compter. Ici comme ailleurs, le marché du chauffage aux granules de bois est en pleine expansion et constitue un choix écologique à grand rendement énergétique. L'aide de DEC est un appui tangible et appréciable à la réalisation de nos projets futurs. »

Alain Paul, président, Granules LG

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

