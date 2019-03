Pharmaprix/Shoppers Drug Mart continue d'aider à contrer l'épidémie de surdoses d'opioïdes au Canada





TORONTO, le 15 mars 2019 /CNW/ - Le Canada fait face à une crise des opioïdes, qui ont de graves conséquences pour de nombreux Canadiens. Aujourd'hui, Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, et sa compagnie mère, Les Compagnies Loblaw Limitée, ont réaffirmé leur engagement de longue date d'aider à contrer l'épidémie de surdoses d'opioïdes, en annonçant une stratégie exhaustive visant à continuer à fournir un soutien à plus de 1 700 équipes de l'officine partout au pays, afin de les aider à lutter contre la crise des opioïdes qui sévit au Canada et à sauver des vies.

« Ce problème touche pratiquement tous les quartiers; il affecte nos patients, nos clients, nos amis et les membres de notre famille. Nous souhaitons être un moteur de changement positif, tout en continuant à soutenir la lutte de première ligne contre l'épidémie de surdoses d'opioïdes au Canada », déclare Jeff Leger, Président, Pharmaprix/Shoppers Drug Mart. « Au cours des dernières années, les équipes des pharmaciens propriétaires affiliés à nos bannières ont été appelées à intervenir auprès d'un nombre grandissant de patients souffrant d'une dépendance aux opioïdes. L'annonce d'aujourd'hui représente un effort concerté qui s'appuie sur le travail accompli à ce jour afin de s'assurer que nos efforts ont le plus grand impact possible. »

Pharmaprix/Shoppers Drug Mart renforce sa stratégie de soutien avec une attention renouvelée pour une approche globale comportant les cinq piliers suivants :

Promouvoir l'usage optimal grâce à des outils de détection et à une gestion continue de l'utilisation des opioïdes par les patients. Mieux outiller les pharmaciens en offrant de la formation continue, des outils de pratique clinique, une surveillance des stocks de stupéfiants et des systèmes en pharmacie favorisant une approche holistique à l'égard des soins donnés aux patients. Optimiser le traitement en gérant le traitement des patients, en offrant, lorsque nécessaire, une consultation pour évaluer la médication permettant de gérer la douleur, dans la mesure où cette évaluation serait éventuellement couverte par le régime d'assurance-médicaments ou d'assurance-maladie* et en soutenant les efforts de sensibilisation pour limiter les quantités distribuées. Mettre à la disposition des pharmacies des options de traitement et l'antidote aux surdoses en assurant un accès étendu au traitement de la dépendance aux opioïdes, à d'autres options de gestion de la douleur et à des trousses de naloxone dans les pharmacies du réseau. Bâtir une communauté de soutien en améliorant l'accès aux ressources communautaires, en organisant des collectes de fonds et en favorisant le développement de programmes de soutien.

« Nous nous engageons à trouver des moyens innovants qui nous permettent de continuer à lutter contre cette crise et nous sommes encouragés par l'augmentation de la sensibilisation et de l'attention de la part de toutes les parties prenantes », a déclaré M. Leger. « Nous continuons à militer pour obtenir le soutien du gouvernement, notamment afin que les pharmaciens deviennent des praticiens en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui permettrait aux pharmaciens de modifier les ordonnances pour que les patients reçoivent le traitement le plus sécuritaire et le plus efficace selon leurs besoins. »

De plus, Shoppers Drug Mart s'engage à collaborer avec les principaux intervenants, dont le gouvernement, les médecins, les payeurs et les associations professionnelles, pour freiner le nombre de décès causés par les opioïdes. Pharmaprix/Shoppers Drug Mart tiendra une série d'assemblées publiques communautaires partout au pays, réunissant les membres de la communauté et les principaux intervenants du secteur de la santé afin de discuter des résultats exploitables pour avoir un impact localement.

* De telles consultations pharmaceutiques peuvent être couvertes dans certaines provinces canadiennes mais elles ne le sont pas par le régime d'assurance-médicaments ou d'assurance-maladie du Québec.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www1.shoppersdrugmart.ca/fr/health-and-pharmacy/naloxone.

À propos de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart

Shoppers Drug Mart est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec), de trois destinations beauté offrant des produits luxueux et exploités sous la dénomination Murale, et de services dermatocosmétiques dans un emplacement indépendant, La clinique beauté de Shoppers Drug Mart. De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 36 établissements Shoppers Home Health Care, de sept magasins Wellwise détenus par Shoppers Drug Mart et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem Technologies Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique des Compagnies Loblaw Limitée.

