Arçelik adopte la solution de gestion des performances commerciales beqom





beqom, ? fournisseur d'un logiciel cloud de gestion des rémunérations globales ?, a annoncé le lancement de sa solution de gestion des performances commerciales chez Arçelik A.?., le leaderturc de l'électroménager. Arçelik utilisera beqom pour gérer les commissions et la rémunérationvariable de ses revendeurs

Arçelik, connu en France sous sa marque Beko, était à la recherche d'une solution pour l'accompagner dans ses efforts de digitalisation accélérée à tous les niveaux de son activité, avec une initiative de transformation multicanal permettant de répondre à une demande croissante pour des produits et services personnalisés, réactifs et distribués à grande échelle.

Pour digitaliser la rémunération, le groupe souhaitait une solution cloud souple capable d'exécuter des simulations à la demande afin de surveiller et de réviser la stratégie de commissionnement pour les revendeurs durant les cycles de ventes.

Grâce à la solution beqom, Arçelik sera en mesure de planifier et de calculer efficacement les commissions pour ses 3 000 revendeurs nationaux. La société optimisera l'efficience et réduira les coûts liés aux processus de gestion des commissions, tout en apportant un aperçu clair de l'ensemble de le rémunération de ses employés. Arçelik a opté pour la solution beqom grâce à sa capacité à exécuter des simulations complexes et à apporter des ajustements aux stratégies de gestion des commissions tout au long del'année.

"Lorsque nous cherchions une technologie nous permettant de calculerles commissions de nos revendeurs, nous ne pouvions pas faire de compris. Il nous fallait une solution flexible pour évaluer et repenser notre stratégie de gestion des commissions et rémunérations variables tout au long du cycle de ventes", déclare Hüseyin Öner, CIO chez Arçelik.

"La flexibilité de notre solution de gestion des performances commerciales répond aux exigences en pleine évolution des organisations internationales évoluant au sein de marchés dynamiques", déclare Stephan Pohl, COOchez beqom. "Nous sommes ravis de soutenir Arçelik dans la mise en oeuvre de sa stratégie de commissionnement, qui permettra à leurs revendeurs de réagir rapidement aux attentes grandissantes de sa clientèle.".

À propos d'Arçelik

Arçelik A.?. est un fabricant d'appareils électroménagers basé en Turquie. La société produit et commercialise des biens de consommation durables, des composants, de l'électronique grand public et fournit des services après-vente. Arçelik A.?. a 13 filiales internationales et 3 000 branches en Turquie. L'entreprise emploie plus de 32 000 personnes, et exploite 12 marques présentes dans 145 pays.

À propos de beqom

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d'orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements des Ressources Humaines, Ventes et Finance des grands groupes s'appuient sur la plateforme beqom pour promouvoir la performance, la rétention, l'optimisation des coûts et... le bonheur au sein de leurs équipes. beqom ? to make your people happy.

Pour en savoir plus, consultez www.beqom.com

