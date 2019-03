Banque Nationale Investissements devient signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Investissements inc. (BNI) est fière d'annoncer qu'elle est devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Le PRI est le principal promoteur mondial de l'investissement responsable. Il s'appuie sur un réseau international de signataires qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'analyse d'investissement, la prise de décisions et les pratiques d'actionnariat.

« BNI est la principale société de gestion d'actifs affiliée à une banque au Canada à être guidée par une structure d'architecture 100 % ouverte. Cette approche permet de confier exclusivement à d'autres firmes la gestion de portefeuille des fonds composant notre gamme. Nous avons la ferme conviction que la sélection de gestionnaires qui intègrent les facteurs ESG dans leur processus d'investissement conduit à de meilleurs résultats pour nos clients », explique Terry Dimock, gestionnaire de portefeuille en chef chez BNI. « En adoptant les principes d'investissement responsable et en les mettant en application, nous aiderons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant positivement à la société. »

La méthodologie exclusive de recherche de gestionnaires de portefeuille et de supervision de BNI, nommée le processus de gouvernance OP4+, applique des critères d'excellence à la gestion de portefeuille, dont l'intégration des facteurs ESG. BNI croit que la prise en considération des facteurs ESG dans le cadre de l'analyse financière traditionnelle permet une meilleure évaluation des risques et des occasions à saisir, ce qui conduit à de meilleures décisions d'investissement. Par conséquent, cette approche représente une composante essentielle de saines pratiques de gestion et joue un rôle déterminant dans le processus d'investissement de BNI.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Banque Nationale Investissements dans le réseau PRI », dit Fiona Reynolds, chef de la direction, PRI. « Sa reconnaissance de l'importance de l'intégration des facteurs ESG dans le cadre d'une stratégie d'investissement envoie un message fort, à savoir que les investissements génèrent plus de retombées lorsqu'ils sont centrés sur la durabilité. »

Devenir signataire réaffirme l'engagement de BNI à concevoir des solutions gérées qui assurent des rendements adaptés au risque supérieurs à long terme pour tous les profils d'investisseur. Cet engagement s'inscrit aussi avec les efforts continus de la Banque Nationale en ce qui a trait aux facteurs ESG.

À propos des Principes pour l'investissement responsable

L'initiative PRI est la principale initiative mondiale en matière d'investissement responsable. Elle s'efforce de comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les investissements et soutient son réseau international d'investisseurs signataires dans l'intégration de ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de détention de positions. L'initiative PRI agit dans l'intérêt à long terme de ses signataires ainsi que des marchés financiers et des économies dans lesquels ils exercent leurs activités et, ultimement, de l'environnement et de la société. L'investissement responsable vous intéresse? Consultez le site unpri.org.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2018, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à environ 52 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 263 milliards de dollars au 31 janvier 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

