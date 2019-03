Convocation - Annonce des investissements routiers, maritimes et aéroportuaires 2019-2021 pour l'ensemble du Québec ainsi que pour la région de Montréal





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invitent les représentants des médias au dévoilement des investissements routiers, maritimes et aéroportuaires 2019-2021 de l'ensemble des régions du Québec. Les investissements spécifiques à la région de Montréal y seront également dévoilés.

Cette conférence de presse aura lieu :

DATE : Le 15 mars 2019



HEURE : 11 h



LIEU : Centre des opérations Anjou

9 000, boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine

Montréal (Québec) H1J 2M7

Voir le plan en annexe

