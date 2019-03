La reconnaissance professionnelle et des correctifs salariaux importants pour les profs de cégep





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW/ - À la suite des années de mobilisation et d'efforts, les 18?000 enseignantes et enseignants membres de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), ont obtenu, en 2015, la reconnaissance professionnelle de leur appartenance à l'enseignement supérieur en se voyant attribuer le rangement 23 de la structure salariale. Le 2 avril prochain marquera une journée importante pour ceux-ci, car ils bénéficieront enfin de correctifs salariaux qui leur accorderont une hausse salariale moyenne de 6,4 %. Soumis à une pression exceptionnelle et des arguments en béton, le Conseil du trésor avait fini par reconnaître leur appartenance à l'enseignement supérieur et l'autonomie individuelle et collective propre à leur pratique enseignante.

Pour Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN, c'est cependant loin d'être terminé. « Il reste du travail à faire pour que la structure soit pleinement équitable pour toutes et tous, et particulièrement pour les précaires », tient-elle à préciser. « Nous débutons une consultation auprès de nos membres en vue du renouvellement de notre convention collective. Nous aurons certainement des demandes à soumettre à la table de négociation », conclut-elle.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe près de 18?000 membres dans 46 cégeps. Elle en représente tout autant dans 40 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

