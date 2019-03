L'Ethisphere Institute reconnaît BMO comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour une deuxième année d'affilée





Le titre honore les entreprises qui tirent parti de leur rôle crucial pour influencer et susciter des changements positifs dans le monde des affaires et les sociétés du monde entier

BMO est l'une des trois seules organisations canadiennes et la seule banque au Canada à être honorée

MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a été reconnu par l'Ethisphere Institute, un chef de file mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques, comme l'une des organisations les plus éthiques au monde en 2019 (2019 World's Most Ethical Companies). BMO est l'une des trois organisations canadiennes et des cinq banques au monde, ainsi que la seule banque au Canada à figurer à ce palmarès, un témoignage de l'engagement de la Banque envers le leadership fondé sur des valeurs et des pratiques d'affaires éthiques. Les lauréats ont été officiellement honorés lors d'un dîner gala offert par Ethisphere plus tôt cette semaine à New York dans le cadre de son 11e sommet éthique mondial annuel.

L'approche de BMO visant à promouvoir une culture éthique repose sur son engagement à agir de manière responsable et à devenir un puissant outil de promotion du bien social. Être une banque responsable, c'est mesurer les conséquences de chaque décision, partout où BMO exerce ses activités. Au cours de ses 202 ans d'existence, la Banque a édifié une culture autour de la construction de collectivités plus solides, de la protection de l'environnement, de la promotion de la diversité et de l'inclusion au sein de ses équipes et de ses collectivités, ainsi que de l'élévation du bien-être social et économique.

« La confiance entre une banque et ses clients est au coeur de nos relations. C'est notre actif le plus important et, à BMO, nous la bâtissons depuis plus de 200 ans », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « Nous cherchons constamment à renforcer nos relations en respectant les normes de comportement éthique les plus élevées et collaborons avec nos clients pour réaliser leurs objectifs financiers et construire - de concert avec toutes nos parties prenantes - un avenir plus durable. »

Selon Ethisphere, les lauréats de 2019 illustrent parfaitement la manière dont les organisations continuent à jouer un rôle moteur dans l'amélioration des collectivités, la constitution d'un personnel compétent et responsabilisé, et la promotion d'une culture d'entreprise axée sur l'éthique et une solide raison d'être.

« Aujourd'hui, les employés, les investisseurs et les parties prenantes accordent la plus grande confiance aux organisations pour leur permettre de prendre des initiatives sur les enjeux de société. Il est prouvé que les organisations qui fondent leurs perspectives à long terme sur une stratégie axée sur une raison d'être sont non seulement plus rentables, mais plus durables », a déclaré Timothy Erblich, chef de la direction d'Ethisphere. « Je félicite toute l'équipe de BMO Groupe financier de mériter cette reconnaissance. »

Engagement de BMO envers la diversité et l'inclusion

La diversité et l'inclusion sont les valeurs fondamentales de BMO qui orientent sa réflexion et ses actions, car elles sont inhérentes à sa durabilité à long terme. L'approche de BMO en matière de diversité englobe toute la diversité des idées, des approches, des sexes, des races, des âges, des aptitudes, des orientations sexuelles, etc.

BMO croit que chacun est responsable de la création d'une culture inclusive. La Banque dispose d'un réseau de milliers de personnes engagées dans le changement et la transformation à la base. Elle prend soin de puiser dans les points de vue des employés et de faire participer les dirigeants de l'entreprise à la promotion de l'inclusion. L'accent mis par BMO sur la diversité et l'inclusion l'a aidé à atteindre des résultats importants :

40 pour cent des postes de la haute direction sont occupés par des femmes;

36 pour cent des postes indépendants au sein du conseil d'administration sont occupés par des femmes;

plus du quart des postes de haute direction sont occupés par des personnes de couleur ou appartenant à une minorité;

notre engagement envers la diversité s'aligne sur notre quête d'occasions commerciales durables, tel notre engagement de prêt de trois milliards de dollars en nouveaux fonds à des entreprises dirigées par des femmes;

l'engagement de BMO en matière de diversité et d'inclusion a été reconnu par de nombreuses organisations de premier plan, notamment par Bloomberg (et son indice d'égalité des sexes), la Human Rights Campaign Foundation (parmi les meilleurs milieux de travail pour les employés LGBT) et Thomson Reuters;

Favoriser un développement économique global et inclusif

Parvenir à une croissance économique globale, durable et inclusive signifie beaucoup plus que déployer des capitaux au profit de nos actionnaires. Cela signifie s'attaquer à l'inégalité des chances et des revenus qui existe dans les collectivités. BMO s'y applique en facilitant les échanges commerciaux, en dotant les membres de l'équipe de travail de capacités de production accrue et en leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper des emplois à l'avenir, et en soutenant les organisations qui oeuvrent au profit des collectivités.

En 2018, BMO a versé 63,5 millions de dollars en dons à des organismes de bienfaisance enregistrés et à des organismes à but non lucratif au Canada et aux États-Unis. Les membres de son effectif ont consacré des milliers d'heures de bénévolat et une proportion stupéfiante de 93 pour cent d'entre eux a contribué à la campagne de collecte de fonds des employés.

Parmi les exemples significatifs de l'engagement de BMO, on compte son investissement de cinq millions de dollars américains en 2013 dans Rush, le réseau médical à domicile et le Malcolm X College, qui finance une initiative unique visant à faire progresser les soins de santé et l'éducation tout en créant des emplois au coeur de Chicago, et son engagement quinquennal de dix millions de dollars dans Centraide Toronto, qui rassemble des dirigeants d'entreprises et des dirigeants communautaires afin de les inciter à trouver de nouveaux moyens de réduire les inégalités de revenus et de créer une vitalité économique dans les quartiers de la région du Grand Toronto.

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur du bien social, veuillez consulter notre Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance 2018.

Méthodologie et notation

L'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde se fonde sur le cadre de travail Ethics Quotient® (EQ) de l'Ethisphere Institute, qui offre un moyen quantitatif d'évaluer la performance d'une entreprise de manière objective, cohérente et normalisée. Les données recueillies constituent un échantillon complet des critères définitifs des compétences clés plutôt que de tous les aspects de la gouvernance d'entreprise, des risques, de la durabilité, de la conformité et de l'éthique.

Les points sont attribués dans cinq catégories principales : programme d'éthique et de conformité (35 pour cent), culture favorisant l'éthique (20 pour cent), présence et responsabilité sociale (20 pour cent), gouvernance (15 pour cent) et leadership et réputation (10 pour cent). Toutes les organisations participant au processus d'évaluation reçoivent leur notation, ce qui leur permet de mieux comprendre comment elles se comparent à des organisations de premier plan.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de l'Ethisphere Institute

L'Ethisphere Institute® est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques, qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie d'évaluation et de définition des normes éthiques de base fondée sur des données qui aident les organisations à améliorer leur caractère corporatif et leur culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles par le biais de son programme de reconnaissance des organisations les plus éthiques au monde et réunit une communauté d'experts du secteur par l'entremise du Business Ethics Leadership Alliance (BELA), un regroupement pour le leadership en éthique des affaires. Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez le site https://ethisphere.com.

