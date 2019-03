Cannara Biotech annonce l'expansion du projet d'agrandissement de la phase 1 et fait le point sur son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou « la Société ») (CSE: LOVE; FRA: 8CB), une entreprise en développement intégrée verticalement qui se concentre sur la culture et les produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui l'expansion du projet d'agrandissement de ses installations, qui passeront de 130 000 à 170 000 pieds carrés. En conséquence, la demande de permis, de l'installation de Cannara à Farnham, qui est en processus avec Santé Canada, a été modifiée. L'expansion de 40 000 pieds carrés offrira à la Société plus de souplesse pour la culture et les activités postérieures à la récolte. L'échéancier d'achèvement de la construction des installations de Cannara n'a pas été touché par l'expansion.

Par ailleurs, Besar Xhelili a quitté ses fonctions au sein du conseil d'administration de la Société pour explorer d'autres intérêts professionnels. La Société évalue activement d'autres administrateurs indépendants et s'attend à ce que ce poste soit pourvu rapidement.

« Nous remercions M. Xhelili pour ses contributions à Cannara et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec avec une superficie de 625 000 pieds carrés, cette installation moderne et sécuritaire. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, Cannara produira du cannabis cultivé à l'intérieur et des produits dérivés de qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux. Global shopCBD.com, une filiale de Cannara Biotech, fait son entrée dans le marché américain du chanvre CBD avec une plateforme de commerce électronique en ligne. ShopCBD.com vendra les produits de consommation des fabricants de chanvre CBD destinés au marché américain. Pour en savoir plus, au sujet de Cannara Biotech consultez notre site Web: http://cannara.ca/

La CSE n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignent actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc,

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 07:30 et diffusé par :