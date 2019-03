Le premier ministre et la vice-première ministre offrent leur soutien au maire de Québec dans son combat contre le cancer de la prostate





QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que la vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont exprimé, dans une déclaration, leur soutien le plus complet au maire de Québec, M. Régis Labeaume, et à sa famille. Touchés d'apprendre que ce dernier était atteint d'un cancer de la prostate, ils ont voulu souligné les qualités du maire de Québec et ont assuré leur pleine collaboration dans la poursuite des dossiers relatifs à la ville.

Citations :

« C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Je veux dire à M. Labeaume, au nom du gouvernement, en mon nom personnel et en celui de ma famille, que toutes nos pensées sont avec lui et ses proches. Je suis persuadé que, fidèle à lui-même, il démontrera une détermination et un courage inébranlables devant cette épreuve. Le connaissant depuis longtemps, je sais que c'est un vrai battant. Il met beaucoup d'ardeur dans tout ce qu'il fait. Je suis certain que ce sera la même chose dans ce combat qu'il mène, et qu'on le retrouvera en pleine forme. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes tous derrière lui. »

François Legault, premier ministre du Québec

« J'ai le plaisir de travailler avec le maire de Québec depuis notre arrivée au gouvernement et j'apprécie notre collaboration. C'est un homme qui a une vision pour la ville de Québec et qui a à coeur les intérêts de sa population. Il a toujours exercé ses fonctions avec beaucoup de passion, et je suis certaine que cette même passion va continuer de l'animer malgré la maladie. Je tiens à lui dire à nouveau qu'il a tout mon appui ainsi que celui de notre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

