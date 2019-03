L'université de Cardiff et Cytox présenteront des résultats supplémentaires sur le déploiement de la plateforme analytique SNPfitR dans le cadre de l'identification de personnes pour des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer à la conférence...





L'université de Cardiff et Cytox présenteront des résultats supplémentaires sur le déploiement de la plateforme analytique SNPfitR dans le cadre de l'identification de personnes pour des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer à la conférence AD/PD à Lisbonne

Cytox, une société spécialisée dans la médecine de précision qui commercialise des approches de cotation du risque polygénique (CRP) pour l'évaluation du risque génétique de développement de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurologiques, a annoncé une collaboration avec l'université de Cardiff en vue d'une présentation orale courte et par affiche lors de la 14e conférence internationale pluridisciplinaire sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson et des troubles neurologiques connexes (AD/PDtm 2019), du 26 au 31 mars à Lisbonne, au Portugal. La présentation communiquera les résultats relatifs au degré élevé de précision de SNPfitRTM de Cytox, une plateforme logicielle analytique pionnière comportant de multiples algorithmes CRP, dans la prédiction de la maladie d'Alzheimer chez les porteurs et les non porteurs de l'allèle à risque ApoE4, avec validation et optimisation dans des cohortes indépendantes et bien caractérisées, notamment l'Initiative de neuro-imagerie de la maladie d'Alzheimer (ADNI). En outre, la précision prédictive chez les porteurs a été significativement augmentée en comparaison avec la précision obtenue en utilisant l'ApoE (E4/E2), l'âge et le sexe.

L'affiche 249, intitulée "The Utility of Polygenic Risk Scores to Identify Individuals for Clinical Trials in Alzheimer's Disease", sera présentée durant toute la journée du 27 mars, dans le cadre de la session "Imaging, Biomarkers, Diagnostics: Other" dans le hall d'exposition au centre des congrès de Lisbonne, et d'une présentation orale, qui sera animée par Eftychia Bellou, de l'université de Cardiff, au Royaume-Uni, durant la Session orale courte 02 ? Présentations des affiches retenues, le 28 mars, 09h15 - 11h15, auditorium V.

Richard Pither, PDF de Cytox, déclare: "L'approche CRP de Cytox reçoit une attention croissante dans l'estimation du profil individuel de risque génétique et la prédiction des risques pathologiques dans la maladie d'Alzheimer, des étapes essentielles dans la sélection de participants à des essais cliniques et des études de cohorte. Les récents résultats d'une étude collaborative internationale ont validé ces points, y compris notre manière d'identifier le risque de maladie d'Alzheimer chez les personnes homozygotes porteuses de l'allèle ApoE3. Les résultats que nous présenterons à l'AD/PD continuent de montrer que la plateforme SNPfitR fournit un espace précieux pour déterminer le risque génétique de démence chez les porteurs et non porteurs de l'ApoE4, avec l'avantage de ne nécessiter qu'un échantillon d'ADN prélevé dans le sang ou la salive, ce qui diminue la dépendance vis-à-vis de procédures d'imagerie TEP coûteuses."

