Le Canada contribue à protéger les collectivités du sud de l'Alberta contre de futures inondations





CALGARY, le 13 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire les répercussions des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement du projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank.

En juin 2013, les collectivités du sud de l'Alberta ont connu les effets dévastateurs d'une inondation causée par de fortes pluies. Afin de mieux protéger les collectivités contre de futures inondations liées aux changements climatiques, le gouvernement du Canada appuie la construction d'un réservoir de retenue hors cours d'eau, d'un ouvrage et d'un canal de dérivation, d'un barrage en terre et d'une structure d'exutoire dans le comté de Rocky View. Cette infrastructure détournera le débit de crue extrême de la rivière Elbow vers un réservoir où l'eau sera retenue temporairement, jusqu'à ce que la pointe de crue soit passée.

Une fois en place, ces mesures aideront à protéger des milliers de personnes ainsi que les maisons, les écoles et les commerces locaux, et elles permettront d'assurer la sécurité des collectivités du sud de l'Alberta pendant des décennies.

Le gouvernement du Canada alloue 168,5 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citation

« Il est de plus en plus essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques, afin de garantir un avenir prospère à nos enfants et à nos petits?enfants. En investissant dans le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank, nous aidons l'Alberta à prévenir le problème et à protéger les résidents de Calgary et les collectivités du sud des coûts élevés, tant sur le plan personnel qu'économique, engendrés par ces conditions météorologiques de plus en plus menaçantes. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, fréquents, dommageables et coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et qui prospéreront pour des générations à venir. »

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Ralph Goodale

«Notre gouvernement s'est engagé à construire le barrage de Springbank afin de protéger les Calgariens et les entreprises contre les inondations dévastatrices comme celles de 2013. Je suis heureux de cet investissement important du gouvernement fédéral alors que nous continuons d'aller de l'avant avec ce projet essentiel. »

Le ministre du Transport, l'honorable Brian Mason

Faits en bref

En ce qui concerne ce projet, le processus fédéral d'évaluation environnementale que dirige l'Agence canadienne d'évaluation environnementale est en cours, tout comme le processus de consultation des Autochtones. Les travaux ne commenceront pas avant que la ministre d'Environnement et Changement climatique Canada n'ait fait une déclaration concernant sa décision ni avant que le Canada soit convaincu que l'obligation légale de consulter les peuples autochtones a été respectée.

n'ait fait une déclaration concernant sa décision ni avant que le soit convaincu que l'obligation légale de consulter les peuples autochtones a été respectée. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Depuis 2016, le gouvernement a investi dans des projets qui appuieront la création de bons emplois pour la classe moyenne en Alberta , ce qui comprend :

, ce qui comprend : Plus de 1,5 milliard de dollars pour le projet de la ligne verte du système de transport léger sur rail de Calgary afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

plus de 29 millions de dollars pour la construction d'un nouveau réseau de transport des eaux usées afin d'offrir des services fiables aux résidents de Lacombe , de Blackfalds et du comté de Lacombe ;

, de et du comté de ;

plus de 47 millions de dollars pour l'agrandissement du parc Fort Edmonton afin de stimuler le tourisme et de créer de nouveaux espaces culturels et d'apprentissage dynamiques.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes : https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 16:59 et diffusé par :