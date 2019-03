Les agents de bord d'Air Canada accueillent favorablement la décision de fermer l'espace aérien canadien aux Boeing 737 Max 8

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les représentants des médias au dévoilement des investissements routiers et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches. Cette...

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de protéger la biodiversité et la qualité des eaux du Canada, y compris les Grands Lacs. Nous préservons et protégeons les Grands Lacs et leurs avantages sociaux, économiques et spirituels...