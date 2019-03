Paul Bouthillier nommé directeur général par interim de la Fondation du Dr Julien





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de la Fondation du Dr Julien, le Dr Gilles Julien, annonce la nomination de M. Paul Bouthillier, directeur des finances et de l'administration de la Fondation, au poste de directeur-général par interim de la Fondation. M. Bouthillier remplace le Dr Julien qui cumulait cette fonction avec celle de président du conseil d'administration depuis avril 2018.

« Nous sommes enchantés de la contribution de Paul depuis qu'il s'est joint à nous. Ses qualités de rassembleur, de communicateur, son écoute, ses valeurs humaines et sa sensibilité apporteront beaucoup à la Fondation. Son apport sera d'autant plus important au moment où nous mettons en place de nouvelles mesures organisationnelles à la suite des événements difficiles que nous avons vécus en 2018, et que nous poursuivons notre transformation pour rendre la pédiatrie sociale accessible au plus grand nombre d'enfants possible, » a déclaré le Dr Julien.

« C'est avec une grande humilité et une grande détermination que j'accepte ce poste dans une organisation aussi essentielle que la Fondation du Dr Julien », a déclaré M. Bouthillier.

M. Bouthillier affiche plus de 30 ans d'expérience professionnelle couvrant une large expertise en planification stratégique, en gestion financière et en développement d'entreprise. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et est comptable professionnel agréé (CPA, CA). Il s'est joint à la Fondation le 5 novembre 2018. Auparavant, il occupait le poste de directeur de l'information financière chez Vidéotron. Au cours de sa carrière, il a également occupé un certain nombre de postes de direction à la Coop Fédérée comme contrôleur financier.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada.

