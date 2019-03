Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal donne une deuxième vie à un stationnement afin de créer du logement abordable





MONTRÉAL, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal poursuit ses efforts afin de maintenir une offre de logements diversifiée dans la métropole. La responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise au comité exécutif, Mme Magda Popeanu, est fière de collaborer au développement de logements abordables dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Le comité exécutif a approuvé le retrait définitif du terrain de stationnement, situé à l'angle de l'avenue Trans Island et du chemin Queen-Mary, de l'entente avec Stationnement Montréal. Cette modification permettra la vente future du terrain à l'organisme Habitat pour l'humanité, qui souhaite y construire un immeuble d'environ six logements abordables privés.

« Il y a un manque de logements abordables à Montréal, notamment dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Notre administration s'est engagée à développer 12 000 logements sociaux et abordables sur le territoire et ce projet est un bon exemple de nouveau modèle de développement. Ce projet permettra de transformer un stationnement en un nouveau chez soi abordable et confortable pour des résidents du quartier Côte-des-Neiges », déclare Mme Popeanu, également conseillère de Ville dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

« Depuis de nombreuses années, nous travaillons à offrir des logements décents et sécuritaires à la population. Ce projet, nous permettra de construire six nouveaux logements à un prix abordable et ainsi offrir un toit à des familles montréalaises. Nous sommes très contents de compter sur la Ville de Montréal comme partenaire dans ce dossier », affirme Mme Madeleine Martins, directrice générale d'Habitat pour l'humanité province de Québec.

La Ville de Montréal entend poursuivre vigoureusement le développement de logements sociaux et communautaires et de logements abordables sur son territoire.

