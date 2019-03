BTB - Repositionnement de 2018 - environ 20 % du portefeuille touché





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fait part des faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

Croissance des produits locatifs de 8,2 %, à 22,1 millions $;

Croissance du résultat d'exploitation net (1) de 11,1 %, à 11,6 millions $;

de 11,1 %, à 11,6 millions $; Croissance de 6,9 % du résultat net immobilier du portefeuille comparable;

Décroissance de certains indices de performance (bénéfice distribuable(1), FPE(1) et FPEA(1) par part) principalement à cause du départ non-anticipé de deux locataires, dont les espaces ont néanmoins été reloués depuis.

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Croissance des produits locatifs de 15,0 %, à 87,4 millions $;

Croissance du résultat d'exploitation net (1) de 17,9 %, à 47,6 millions $;

de 17,9 %, à 47,6 millions $; Activités de location soutenues par le renouvellement de 455 000 pieds carrés de superficie locative et la location de près de 546 000 pieds carrés de superficie locative à de nouveaux locataires;

Taux d'occupation constant à 91 % tout en considérant la faillite d'un locataire important;

Diminution du taux d'endettement total de 65 % à 62,5 %;

Croissance des FPE récurrents, de 19 262 millions $ à 23 598 millions $;

Croissance de la valeur des actifs totaux de 12,2 %, de 762 millions $ à 855 millions $.

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS.

Ventes et achats d'immeubles

Le 19 janvier 2018, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au « 1863-1865 Autoroute Transcanadienne » à Dorval au prix de 5,650 millions $.

au prix de 5,650 millions $. Le 6 février 2018, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au « 2905, rue Marleau » à Cornwall au prix de 0,490 million $.

au prix de 0,490 million $. Le 19 février 2018, le Fonds a procédé à l'acquisition d'un immeuble commercial situé dans la ville de Delson , province de Québec, pour une considération de 1,865 million $.

, province de Québec, pour une considération de 1,865 million $. Le 26 février 2018, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au « 1100 et 1108-1136, boulevard St-Joseph » à Drummondville au prix de 3,075 millions $.

1108-1136, boulevard » à au prix de 3,075 millions $. Le 30 mai 2018, le Fonds a procédé à l'acquisition d'une partie résiduelle de 25 % de l'immeuble « Complexe Lebourgneuf Phase II » situé dans la Ville de Québec au prix de 7,5 millions $.

Le 11 juillet 2018, le Fonds s'est porté acquéreur d'un immeuble d'usage mixte d'environ 31 000 pieds carrés situé au « 1327-1333, rue Ste-Catherine Ouest et 1411, rue Crescent » au centre-ville de Montréal au prix de 25,2 millions $. BTB y a aménagé son siège social et y occupe environ 8 000 pieds carrés.

Le 20 juillet 2018, le Fonds a disposé d'un immeuble commercial en redéveloppement situé à Thetford Mines , province de Québec. Cette propriété, connue sous le nom de « Promenades St-Noël » était entièrement vacante et a été disposée au prix de 0,475 million $.

, province de Québec. Cette propriété, connue sous le nom de « Promenades St-Noël » était entièrement vacante et a été disposée au prix de 0,475 million $. Le 31 juillet 2018, le Fonds s'est porté acquéreur au prix de 42,6 millions $ d'un centre commercial situé dans la ville de Lévis, province de Québec. D'une superficie de 205 000 pieds carrés, ce centre commercial a comme principal locataire Walmart et est situé à proximité du Carrefour Saint-Romuald récemment acquis par BTB.

Le 16 août 2018, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au « 3036-3094 Chemin Chambly » à Longueuil , province de Québec au prix de 5,6 millions $.

» à , province de Québec au prix de 5,6 millions $. Le 18 octobre 2018, le Fonds a vendu six immeubles situés à Sherbrooke , province de Québec pour un produit de vente total de 30,5 millions $.

, province de Québec pour un produit de vente total de 30,5 millions $. Le 28 décembre 2018, le Fonds s'est porté acquéreur de deux immeubles de bureaux d'environ 152 000 pieds carrés situés au 3111 et 3131, boulevard Saint-Martin Ouest à Laval au prix de 24,5 millions $.

Activités de financement

Le 19 juin 2018, le Fonds a complété l'émission de 6 250 250 parts, incluant l'option de sur-allocation, à un prix de 4,60 $ par part, pour un produit net des frais d'émission d'environ 27,2 millions $.

Sommaire des éléments importants au 31 décembre 2018

67 immeubles

Environ 5,4 millions de pieds carrés locatifs

855 millions $ d'actifs

240 millions $ de capitalisation boursière

Événement subséquent

Le 31 janvier 2019, le Fonds a disposé de l'immeuble situé au « 15-41, boulevard Georges-Gagné Sud » à Delson , province de Québec, au prix de 22,5 millions $.

Message de Michel Léonard, président et chef de la direction

« L'année 2018 a été marquée par un repositionnement majeur des actifs du Fonds. Ainsi, en plus de la propriété qui abritait son siège social, 11 immeubles de placement ont trouvé preneurs au cours de l'année pour une considération totale de 48,9 millions $. De plus, le Fonds s'est porté acquéreur de six immeubles de placement de qualité supérieure pour une valeur une valeur totale de 101,6 millions $, produisant un résultat opérationnel net supérieur au résultat opérationnel net généré par les immeubles vendus. Nos activités de location ont été également importantes. Nous avons ainsi négocié des renouvellements de baux pour plus de 455 000 pieds carrés de superficie locative et conclu des nouveaux baux pour une superficie locative de plus de 545 000 pieds carrés. Cette activité de location a été importante considérant le départ non-anticipé de deux locataires majeurs totalisant plus de 224 000 pieds carrés de superficie locative. C'est avec plaisir que nous avons vu le résultat net immobilier du portefeuille comparable augmenter de 6,9 % au cours du quatrième trimestre 2018; un changement positif depuis les cinq derniers trimestres.»

(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par part) 2018 2017 % Variation







Information financière





Produits locatifs 87 423 76 039(2) 10,6 Résultat d'exploitation net(1) 47 637 40 394 17,9 Bénéfice net et résultat global 41 337 28 171 46,7 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 22 233 22 377 (0,6) Bénéfice distribuable(1) 23 897 19 721 21,2 Distributions 22 154 18 486 19,8 Fonds provenant de l'exploitation (FPE) (1) récurrents 23 598 19 262 22,5 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) (1) récurrents 21 584 17 599 22,6 Actif total 855 223 762 390 12,2 Ratio d'endettement total 62,5 % 65,0 % (3,7) Taux d'intérêt moyen pondéré de la dette hypothécaire 3,99 % 3,72 % 5,1 Capitalisation boursière 240 633 222 262 8,3 Information financière par part





Bénéfice net et résultat global 78,7 ¢ 64,5 ¢ 22,0 Bénéfice distribuable(1) 45,6 ¢ 45,2 ¢ 0,9 Distributions 42,0 ¢ 42,0 ¢ - Ratio de distribution (« payout ratio ») du bénéfice distribuable(1) 92,2 % 93,7 % (1,6) FPE(1) récurrents 45,0 ¢ 45,3 ¢ (0,7) FPEA(1) récurrents 41,2 ¢ 40,3 ¢ 2,2

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS (2) Redressé pour tenir compte de l'implantation rétroactive de l'IFRS-15

RENSEIGNEMENTS TRIMESTRIELS













(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par part) 2018 2017 % Variation







Information financière





Produits locatifs 22 082 20 413(2) 8,2 Résultat d'exploitation net(1) 11 624 10 460 11,1 Bénéfice net (perte) et résultat global 24 396 15 498 57,4 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 5 562 5 205 6,9 Bénéfice distribuable(1) 5 212 4 916 6,0 Distributions 5 859 5 079 15,4 Fonds provenant de l'exploitation (FPE)(1) récurrents 5 063 4 865 4,1 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA)(1) récurrents 4 576 4 370 4,7 Information financière par part





Bénéfice net et résultat global 43,7 ¢ 33,0 ¢ 32,4 Bénéfice distribuable(1) 9,3 ¢ 10,5 ¢ (11,4) Distributions 10,5 ¢ 10,5 ¢ - FPE(1) récurrents 9,1 ¢ 10,3 ¢ (11,7) FPEA(1) récurrents 8,2 ¢ 9,3 ¢ (11,8)

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS (2) Redressé pour tenir compte de l'implantation rétroactive de l'IFRS-15

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, le bénéfice distribuable, les fonds provenant de l'exploitation récurrents et les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice distribuable et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (mesure non conforme aux IFRS) avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation présentés aux états financiers.

Périodes closes les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre Exercice 2018 2017 2018 2017

$ $ $ $ Entrée nette de trésorerie provenant des activités d'exploitation (IFRS) 15 695 14 122 44 724 38 449 ± Variation nette des éléments d'exploitation hors trésorerie (4 533) (4 138) 1 150 107 - Charges d'intérêts nets (5 803) (5 043) (21 977) (18 752) + Autres éléments (147) (25) ? (83) Bénéfice distribuable 5 212 4 916 23 897 19 721 + Charges salariales de location 128 144 573 511 + Gain sur radiation de dette - - 133 - - Réserve pour investissements de maintien non récupérables (439) (395) (1 719) (1 467) - Réserve pour frais de location non récupérés (325) (320) (1 300) (1 249) Fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents 4 576 4 370 21 584 17 599

