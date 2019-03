David Klan est nommé nouveau président et chef de la direction de Mazda Canada





RICHMOND HILL, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui la nomination de David Klan au poste de président et chef de la direction de MCI. Il entrera en fonction le 1er avril 2019. David succédera à Masaharu « Massey » Kondo, qui a été promu au poste de directeur général de la division des ventes et du marketing à l'échelle mondiale de Mazda Motor Corporation (MC) au Japon.

David assumera la responsabilité des activités de Mazda au Canada et relèvera de Masahiro Moro, directeur général principal, Mazda Motor Corporation, sous la supervision du président et chef de la direction, Exploitation en Amérique du Nord de Mazda.

« C'est un honneur pour moi d'assumer le rôle de président de Mazda Canada et de servir notre équipe remarquable d'employés et de concessionnaires partenaires. Mazda entre dans une période stimulante au moment où nous lançons notre nouvelle génération de véhicules, et le marché nord-américain jouera un rôle fondamental dans les plans stratégiques mondiaux de Mazda. Je suis

David travaille pour Mazda depuis 27 ans et a occupé divers postes de direction à l'échelle mondiale depuis ses débuts en 1992, notamment ceux de directeur, Marketing pour Mazda Canada; de directeur général, Marketing mondial de l'image de marque pour Mazda Motor Corporation au Japon; et de directeur, Marketing et directeur général régional, Exploitation en Amérique du Nord de Mazda aux États-Unis. Depuis son retour au Canada en 2009, David a dirigé les ventes nationales, le marketing et l'exploitation régionale de l'entreprise à titre de directeur principal. David sera le premier Canadien à être nommé président de Mazda Canada depuis 2006.

David est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York et d'un baccalauréat en administration des affaires en gestion de l'Université Stetson.

