Seraphim construit dans le nord de la Chine (Shanxi) une usine de modules solaires à demi-cellule à la pointe de la technologie





CHANGZHOU, Chine, 12 mars 2019 /CNW/ - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim) a annoncé la construction dans le Shanxi, une province située au nord de la Chine, d'une nouvelle usine pour produire principalement des modules à demi-cellule à haut rendement.

Établie conjointement avec Shanxi Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., la nouvelle usine, dotée de machines d'usine de pointe, fabriquera chaque année un gigawatt de modules ultra-performants, dont notamment des modules à demi-cellule standard, à demi-cellule double vitrage et à demi-cellule biface, comme l'a précisé Seraphim, important fabricant mondial de produits solaires en Chine.

L'usine entrera en service au début de mai 2019.

Dans la même veine, Seraphim a déclaré que ses produits bifaciaux sont dotés de verre à double couche, combiné à des cellules PV avancées à deux faces, générant jusqu'à 25 % d'électricité propre de plus que les modules standard. La technologie bifaciale devrait dominer le marché de l'énergie solaire en raison de ses faibles coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite (LCOE), avantage que Seraphim entend creuser en prenant des mesures importantes pour répondre à cette demande en forte croissance.

Levant le voile sur la nouvelle usine, pour ainsi dire, Polaris Li, président de Seraphim, a déclaré : « Les installations de Seraphim et Lu'An, hautement automatisées, sont dotées des derniers systèmes d'assurance qualité, développés à l'interne, qui réduisent maintenant les coûts de fabrication et les frais généraux de gestion d'environ 50 pour cent. Notre but ultime est de rendre la marque Seraphim synonyme de produits fiables, efficients également en termes de coûts, aux yeux de tous nos utilisateurs finaux. »

« Le partenariat avec Seraphim consacre la coopération entre les entreprises publiques et privées dans le but de relier les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval », a déclaré Deng Ming, président de Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., ajoutant qu'il avait pressenti en quoi cette coopération contribuerait à améliorer la performance des produits, à dynamiser les ventes et à renforcer la compétitivité.

Depuis sa fondation en 2011, Seraphim se spécialise dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits PV. À ce jour, Seraphim a vu installer ses produits -- plus de 6 GW -- dans plus de 40 pays du monde.

Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., filiale du groupe Lu'an, une entité d'État, dispose d'une capacité de production PV intégrée de 4,3 GW.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833636/Jiangsu_Seraphim.jpg

