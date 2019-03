PayCargo a annoncé un accord mondial avec l'Association internationale du transport aérien (IATA) pour fournir une plateforme de paiement sur le web pour les importations dans le secteur du fret aérien.





Le système IATA-PayCargo servira de plateforme de paiement à l'importation pour l'industrie mondiale du fret aérien conduisant à une augmentation des gains d'efficacité, une réduction des coûts et des informations de paiement riches en données.

SINGAPOUR, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- PayCargo LLC, qui exploite une plateforme brevetée de paiement sur le web pour l'industrie du fret et de la logistique, a annoncé un accord avec l'Association internationale du transport aérien (IATA), l'association commerciale pour les compagnies aériennes du monde, afin d'offrir conjointement à l'industrie du fret aérien un système avancé et efficace de paiement et de règlement : le système IATA-PayCargo.

Ce partenariat marque l'expansion mondiale d'un accord qui a commencé en 2017 lorsque Cargo Network Services (CNS), une filiale de IATA basée aux États-Unis, et PayCargo, LLC (USA) ont décidé de proposer le système PayCargo-CNS (www.paycargo-cns.com) pour les clients aux États-Unis.

La dernière annonce permet aux clients dans le monde entier de bénéficier de la capacité de faire des paiements en ligne rapides, ainsi que d'un accès immédiat aux données de règlement.

Eduardo del Riego, PDG de PayCargo LLC a déclaré : « Après avoir connu le succès du système CNS-PayCargo aux États-Unis, il était logique de permettre à tous nos clients internationaux de bénéficier de la force d'un tel partenariat. IATA recherche en permanence l'innovation et l'efficacité pour ses membres. Le système PayCargo, qui compte déjà 20 000 utilisateurs à travers le monde, s'est révélé très efficace et permet aux membres de réduire les coûts de manière significative. »

« Le partenariat avec PayCargo à l'échelle mondiale apportera plus d'efficacité et d'économies de coûts pour la chaîne de valeur du fret aérien par la simplification du processus de paiement des opérations d'importation du fret aérien et en permettant une livraison plus rapide des cargaisons », a dit Aleks Popovich, premier vice-président d'IATA, pour les services financiers et de distribution.

À propos d'IATA

L'Association internationale du transport aérien (IATA) est l'association commerciale pour les compagnies aériennes du monde et représente quelque 290 compagnies aériennes ou 82 % du total du trafic aérien. IATA prend en charge de nombreux domaines de l'activité de l'aviation et aide à formuler des politiques industrielles sur les questions primordiales de l'aviation.

À propos de PayCargo

PayCargo est une solution brevetée de paiement en ligne pour les secteurs industriels maritime, aérien, routier et ferroviaire. PayCargo propose des outils électroniques qui génèrent d'importantes économies en automatisant le processus de paiement. PayCargo aide les entreprises de la chaîne d'approvisionnement internationale à réduire les coûts d'exploitation, augmenter les profits, augmenter considérablement les flux de trésorerie et améliorer la liquidité générale. PayCargo, LLC, relie le payeur et le fournisseur pour une transparence immédiate afin d'améliorer la communication liée aux paiements et de permettre d'importantes économies de coûts grâce à l'automatisation et la normalisation. www.paycargo.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834053/PayCargo_LLC_Logo.jpg

